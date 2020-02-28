Коронавірус в Італії: кількість померлих досягла 21, понад 820 хворих



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Кількість померлих від коронавірусу в Італії досягла 21

У майже половини інфікованих захворювання проходить безсимптомно або з дуже слабкими симптомами

В Італії від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, померли ще чотири людини, кількість хворих досягла 821.

Про це повідомив голова служби цивільної оборони Італії Анджело Борреллі, передає агентство ANSA.

За його словами, жертвами коронавірусу стали три пацієнти старше 80 років і один 70-річний.

Таким чином, в Італії від коронавірусу померла 21 людина. Кількість випадків зараження зросла з 650 до 821.

Борреллі наголосив, що у майже половини інфікованих захворювання проходить безсимптомно або з дуже слабкими симптомами, і вони не потребують госпіталізації.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

Станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

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