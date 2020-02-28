Коронавірусний курйоз в Києві: китайці не пустили китайців до гуртожитку



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Олександрівська клінічна лікарня м.Києва

Китайські студенти повернулися до Києва. Але їхні друзі, також китайці, примусили їх спочатку звернутись до лікарні

Завідувачка інфекційного відділення Олександрівської лікарні Тетяна Гайнудтінова в інтерв’ю «Главкому» повідомила, що щодня отримує звернення від громадян, які хочуть перевіритись на коронавірус. За її словами, доходить до курйозів.

Нещодавно китайські студенти повернулися до Києва з Китаю, де їх перевіряли, вони проходили карантин. Але їхні друзі, також китайці, відмовилися їх впускати до столичного гуртожитку. Поставили умову – земляки мають переміряти температуру в Олександрівській лікарні.

«Ми поміряли їм температуру», – прокоментувала цей випадок Гайнудтінова.

«Звісно, не можна так просто приїжджати і перевірятись. Хоча з часом всіх охочих, звісно, можна буде охопити, як це сталось у випадку з тестування на ВІЛ. Раніше не було можливостей перевірити усіх, а зараз без проблем, будь ласка. Так буде і з корона вірусом», – сказала лікар.

Гайнудтінова зазначила також, що немає спецвальних рекомендацій для людей, які повертаються до України з Італії, навіть якщо у них не була на кордоні виявлена підвищена температура, пройти перевірку на наявність коронавірусу. Такі рекомендації, на думку медика, сіятимуть паніку. «Якщо ви добре почуваєтеся, то це найголовніший критерій того, що ви здорові. Непотрібно у лікаря питати як ви самі почуваєтеся», – сказала лікар.

На запитання про необхідність спеціальних захисних комбінезонів, які демонстрували по телебаченню китайські чиновники, Гайнудтінова відповіла, що не все, що роблять китайці, правильно. «Тим паче, вони викладають не всю інформацію, яку хотів би бачити медичний світ», – зазначила лікар.

Гайнудтінова заперечила інформацію про те, що вилікуватись від корона вірусу допомагають противірусні препарати, ефективність яких ВООЗ наразі не підтверджена. «Наш організм – суперунікальна система. Багато людей одужують від грипу, не використовуючи «Озельтамівір» (лікарський препарат, противірусний засіб, розроблений для лікування грипу). Те ж саме з коронавірусом. Наш організм бореться з ним, просто не у всіх виходить його побороти. Чому? Є багато чинників: наявність хронічних захворювань, вік, імунітет», – пояснила медик.

Нагадаємо, на початку лютого «Главком» першим повідомив тривожну новину про те, що в Україні з’явилися перші підозрювані на коронавірус, які прибули з Китаю. Мова йшла про китайських студентів, які приїхали до Києва продовжити навчання. Їх доправили якраз до Олександрівської лікарні, і тоді підозри не підтвердилася

Раніше «Главком» писав усе, що відомо про коронавірус: шляхи передачі, симптоми, лікування, профілактика.

У Києві пройде заняття з виявлення та проведення протиепідемічних заходів проти корона вірусу. наразі в Україні поки офіційно не зафіксовано жодного випадку захворювання. У громадян, які прибувають до України з небезпечних регіонів, наприклад, Італії, в аеропортах і на кордоні перевіряють температуру