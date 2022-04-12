Геноцид у Маріуполі: росіяни вбили понад 10 тисяч мирних жителів міста

Люди копають могилу для жертв війни посеред вулиці. Маріуполь, 20 березня 2022

Люди копають могилу для жертв війни посеред вулиці. Маріуполь, 20 березня 2022

Близько 120 тисяч людей залишаються в місті, а щонайменше 33 тисячі вивезли в Росію чи на окуповані території

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України в місті загинуло більше 10 тисяч цивільних українців. Про це він розповів у телефонному інтерв’ю AP.

За його словами, число жертв може перевищити 20 тисяч, оскільки внаслідок постійних атак російських військових тіла маріупольців “килимами встелили вулиці”.

Бойченко також зазначив, що окупанти тижнями блокували гуманітарні колони, що їхали до Маріуполя, щоб приховати масові вбивства мирних жителів.

Крім цього, мер розповів нові подробиці про використання військовими РФ мобільних крематоріїв для приховування кількості загиблих за час блокади міста.

За інформацією Бойченка, російські війська вивезли багато тіл маріупольців до величезного торгового центру, де є склади й холодильники. Крематорії ж окупанти замаскували під звичайні вантажівки.

«Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба, і ці тіла спалюють», – пояснив міський голова.

У AP уточнили, що мер говорив з виданням, перебуваючи на підконтрольній Україні території, куди виїхав з Маріуполя. За його словами, інформацію про використання мобільних крематоріїв у місті він отримав одразу від кількох джерел.

Бойченко також наголосив, що в Маріуполі досі залишаються близько 120 тисяч людей, які потребують їжі, води, тепла та зв'язку.

Він додав, що залишити місто вдалося лише тим, хто пройшов російські «фільтраційні табори». Для людей, що не пройшли «фільтрацію», окупанти створили імпровізовані в'язниці, а щонайменше 33 тисячі жителів вони вивезли в Росію чи на підконтрольні сепаратистам території.

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