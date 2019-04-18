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    Генпрокуратура здобула додаткові докази військової присутності РФ на Донбасі

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    Генпрокуратура здобула додаткові докази військової присутності РФ на Донбасі
    Фото: gp.gov.ua

    У зоні проведення Операції об’єднаних сил працівниками управління, спільно з військовослужбовцями Збройних сил України, виявлено уламки російського артилерійського 152-мм боєприпасу ЗОФ39 «Краснополь»

    Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування за фактом застосування представниками влади і командуванням збройних сил Російської Федерації засобів ведення війни заборонених міжнародним правом, інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисними вбивствами. Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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    У ході проведення слідчих (розшукових) дій в зоні проведення Операції об’єднаних сил працівниками управління, спільно з військовослужбовцями Збройних сил України, виявлено уламки російського артилерійського 152-мм боєприпасу ЗОФ39 «Краснополь».

    Вказані фрагменти боєприпасу виявлено після обстрілу позицій Збройних сил України в смт Новолуганське Донецької області, який вівся 05.04.2019 з тимчасово окупованої території Донецької області.

    За інформацією Міністерства оборони України, зазначені боєприпаси на забезпеченні Збройних сил України не перебувають.

    Наразі проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, за даними розвідки, у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.

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