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    Генсек НАТО розповів про запевнення Порошенка щодо виборів

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    Генсек НАТО розповів про запевнення Порошенка щодо виборів

    Столтенберг підкреслив, що для союзників НАТО дуже важливо, аби запровадження воєнного стану не створювало проблем для проведення президентських виборів в Україні

    Президент Петро Порошенко запевнив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що запровадження воєнного стану в Україні не створить проблем для проведення майбутніх президентських виборів.

    Про це 26 листопада на прес-конференції в Брюсселі після засідання комісії Україна - НАТО заявив генсек Альянсу.

    «Я говорив вранці з президентом Порошенком, і він підкреслив, що закон не вплине на роботу демократичних інституцій в Україні та не створить проблем для майбутніх президентських виборів», - зазначив Столтенберг.

    Він підкреслив, що для союзників НАТО дуже важливо, аби запровадження воєнного стану не створювало проблем для проведення президентських виборів.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко звернувся до українців у зв’язку із засіданням ВР щодо затвердження Указу про введення в Україні воєнного стану. Глава держави, зокрема, запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів.

    Як відомо, Верховна Рада України 26 листопада зібралася на позачергове засідання у зв’язку із агресією Росії на Азовському морі.

    Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

    Також  26 листопада Рада Безпеки ООН зібралася на надзвичайне засідання через агресію Росії проти України у Керченській протоці.

      Читайте також: Воєнний стан в соцмережах: від істерики до мобілізації

    Джерело: Європейська правда

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