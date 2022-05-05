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    Події в Україні

    Українська ППО збила дві ракети над Черкащиною

    Українська ППО збила дві ракети над Черкащиною
    фото: ЗСУ

    Ніч у Черкасах минула спокійно, попри повітряну тривог

    Під Черкасами українська протиповітряна оборона (ППО) ввечері в середу збила дві ракети, постраждалих немає. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

    «Ніч минула спокійно, попри повітряну тривогу. На відміну від вечора напередодні. Під Черкасами наша ППО збила дві ракети. Постраждалих немає – і це найголовніше. Не публікуйте фотографії та відео. Не повідомляйте локації. Від цього залежить наша безпека!», – написав він у своєму телеграм-каналі.

    Нагадаємо, у місті Черкаси було знищено напис, в якому йшлося про дружбу між Росією та Україною. До слова, окупанти продовжують ведення наступальних дій на Сході України.

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    Теги: росія окупанти Черкаси війна Україна Черкащина окупація #stoprussia
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    Українська ППО збила дві ракети над Черкащиною