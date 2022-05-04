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    Вибухи на Кіровоградщині: окупанти влучили в об'єкт інфраструктури

    В об'єкт поблизу Кропивницького влучила ворожа ракета - Вибухи на Кіровоградщині: окупанти влучили в об'єкт інфраструктури
    В об'єкт поблизу Кропивницького влучила ворожа ракета
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    «Приліт» був у інфраструктурний об'єкт за межами обласного центру

    На Кіровоградщині ввечері 4 травня ворожі ракети змогли долетіти до цілі та завдали руйнувань. Вони влучили у в об'єкт інфраструктури. Про це повідомили в Кіровоградській ОВА.

    Незадовго до цього жителі Кропивницького почули кілька вибухів.

    Голова ОВА Андрій Райкович повідомив, що «приліт» був у інфраструктурний об'єкт за межами обласного центру.

    «Неспокійний вечір над Кіровоградщиною. Є приліт в інфраструктурний об’єкт за межами обласного центру. Всі служби працюють. Подробиці згодом», – написав Райкович.

    Нагадаємо, увечері 4 травня в Київській області стався потужний вибух. Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.

    Також увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.

    Теги: росія окупанти війна Україна Кіровоградщина окупація #stoprussia
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    Вибухи на Кіровоградщині: окупанти влучили в об'єкт інфраструктури