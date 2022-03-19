«Найжорстокіша зброя»: окупанти почали спускати снаряди на парашутах

У МВС наголошують, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані

У Києві 18 березня вперше було зафіксовано факт використання росіянами новітнього озброєння, яке спускається на парашутах. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише «Медіа Центр Україна».

«Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю», – Антон Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані.

Додамо, що ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним.

До слова, станом на вчора, на Київщині найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.