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    Події в Україні

    «Найжорстокіша зброя»: окупанти почали спускати снаряди на парашутах

    Росіяни використовуюють парашути для обстрілів домівок мирних жителів - «Найжорстокіша зброя»: окупанти почали спускати снаряди на парашутах
    Росіяни використовуюють парашути для обстрілів домівок мирних жителів
    фото: Telegram/Ukraine Media Centre

    У МВС наголошують, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані

    У Києві 18 березня вперше було зафіксовано факт використання росіянами новітнього озброєння, яке спускається на парашутах. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише «Медіа Центр Україна».

    «Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю», – Антон Геращенко.

    Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані.

    Додамо, що ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним.

    До слова, станом на вчора, на Київщині найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.

    Теги: росія окупанти війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    «Найжорстокіша зброя»: окупанти почали спускати снаряди на парашутах