Генштаб оприлюднив втрати ворога: знищено 38 тис. окупантів

Найбільше «по зубах» противник отримав на Краматорському напрямку

Станом на 15 липня українська армія знищила вже 38 тис. окупантів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

Втрати противника:

особового складу – 38 000 (+130) осіб;

танків ‒ 1672 (+5) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14) од.;

артилерійських систем – 842 (+2) од.;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0) од.;

засобів ППО – 109 (+0) од.;

літаків – 220 (+1) од.;

гелікоптерів – 188 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 681 (+0);

крилатих ракет – 155 (+0);

кораблів /катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11) од.;

спеціальної техніки – 67 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, триває 142 доба повномасштабної війни з РФ. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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