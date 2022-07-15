Генштаб оприлюднив втрати ворога: знищено 38 тис. окупантів

Генштаб оприлюднив втрати ворога: знищено 38 тис. окупантівграфіка
Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували понад сотню ворогів
фото: Генштаб
Найбільше «по зубах» противник отримав на Краматорському напрямку
Станом на 15 липня українська армія знищила вже 38 тис. окупантів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.
Втрати противника:
- особового складу – 38 000 (+130) осіб;
- танків ‒ 1672 (+5) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14) од.;
- артилерійських систем – 842 (+2) од.;
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0) од.;
- засобів ППО – 109 (+0) од.;
- літаків – 220 (+1) од.;
- гелікоптерів – 188 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 681 (+0);
- крилатих ракет – 155 (+0);
- кораблів /катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11) од.;
- спеціальної техніки – 67 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Нагадаємо, триває 142 доба повномасштабної війни з РФ. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.
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