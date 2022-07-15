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    Генштаб оприлюднив втрати ворога: знищено 38 тис. окупантів

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    Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували понад сотню ворогів - Генштаб оприлюднив втрати ворога: знищено 38 тис. окупантів
    Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували понад сотню ворогів
    фото: Генштаб

    Найбільше «по зубах» противник отримав на Краматорському напрямку

    Станом на 15 липня українська армія знищила вже 38 тис. окупантів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

    Нагадаємо, цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.

    Втрати противника:

    • особового складу – 38 000 (+130) осіб;
    • танків ‒ 1672 (+5) од.;
    • бойових броньованих машин ‒ 3866 (+14) од.;
    • артилерійських систем – 842 (+2) од.;
    • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0) од.;
    • засобів ППО – 109 (+0) од.;
    • літаків – 220 (+1) од.;
    • гелікоптерів – 188 (+0) од.;
    • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 681 (+0);
    • крилатих ракет – 155 (+0);
    • кораблів /катерів – 15 (+0) од.;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11) од.;
    • спеціальної техніки – 67 (+0).

    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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    Нагадаємо, триває 142 доба повномасштабної війни з РФ. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб оприлюднив втрати ворога: знищено 38 тис. окупантів