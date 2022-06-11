Байден знову нам нагадав про те, що коїться на Банковій
Зеленський має розуміти, що люди цю війну та її причини не забудуть ніколи
Думаю, після заяви Байдена, що президент Зеленський ігнорував його попередження про вторгнення, усі вже зрозуміють чому я так гучно говорив про Вагнергейт та називав це державною зрадою, і чому Зеленський також ігнорував моє розслідування.
Тому що тісно пов’язаний з Росією та люстрований за роботу на Януковича Руслан Демченко був призначений Зеленським на пост начальника комітету по розвідці, і свідомо дезінформував керівництво краіни, і Зеленський підтримував доповіді Демченка, а попередження Байдена, Джонсона та розвідки НАТО ігнорував та відкидав. І спільні з ЦРУ операції провалювалися.
Я намагався попередити катастрофу.
А підтримував Демченка перемовник з Росією та Кремлем Андрій Єрмак – голова офісу президента. Вагнергейт розкривав цю схему впливу РФ на рішення керівництва України за півтора роки до початку війни.
Нажаль, Зеленський не дослухався до Байдена, і тепер все життя йому треба буде відповідати чому він не послухав НАТО, і говорити це перед могилами десятків тисяч загиблих, які виправляють наслідки жахливих політичних рішень, перед батьками, близькими та вдовами, перед дітьми. Доведеться все ж таки колись почати відповідати за себе, бо час інтерв’ю колись закінчиться, а люди цю війну та її причини не забудуть ніколи.
Проросійську політику треба виправляти, і для початку сказати – а де зараз Руслан Демченко, і яку інформацію він зараз дає президенту, який в нього доступ до даних розвідки? Я задавав це питання на прес-конференції, президент на нього не відповів, а Байден про це знов нагадав.
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Джерело: блог Юрія Бутусова