У Вінниці митці виразили підтримку полоненим українським морякам



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24 паперові кораблі...

У Вінниці в рамках літературного фестиваля “Острів Європа” відбулася символічна акція на підтримку українських моряків, яких незаконно утримують в російському СІЗО. Захід розпочався на сходах біля Бугу одразу після поетичних читань віршів Катерини Калитко та Катріни Хаддад.

У Вінниці вдруге проходить літературний фестиваль «Острів Європа». На нього приїжджають вітчизняні та закордонні митці слова. Культурний захід відбувається на декількох міських локаціях та збирає сотні шанувальників.

У другий день фестивалю організатори провели акцію на підтримку полонених українських моряків у Криму.

Після виступу в тандемі українська поетеса Катерина Калитко закликала відвідувачів мистецького фестивалю приєднатися до символічного акції на підтримку українських в'язнів. Всі бажаючі мали змогу спустити у річку 24 паперові кораблі з прізвищами увязнених моряків.

«Як ми пам'ятаємо, 24 українські моряки досі перебувають в ув'язненні. Захоплені в Азовському морі внаслідок неправових дій Росії. Нещодавно міжнародний суд зобов'язав відпустити їх, але Російська Федерація не виконує своїх зобов'язань. Ми хочемо долучитися думками до цих людей. Ми не вважаємо, що кожна символічна акція не має ніякого впливу. Символічний капітал та відчуття єдності так само важливе, - сказала поетеса.

Джерело: Vinbazar