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    Герцог склав присягу. В Ізраїлі тепер новий президент

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    Ісаак Герцог присягає президентом ізраїльського парламенту в Єрусалимі 7 липня 2021 року - Герцог склав присягу. В Ізраїлі тепер новий президент
    Ісаак Герцог присягає президентом ізраїльського парламенту в Єрусалимі 7 липня 2021 року
    Фото: Йонатан Сіндель / FLASH90

    Ісаак Герцог почав свій семирічний термін з обіцянки бути «президентом для всіх»

    Голова Єврейського агентства зі зв'язків з діаспорою та питань репатріації Ісаак Герцог сьогодні склав присягу президента Ізраїлю. Він став наступником Ревена Ривліна. Про це повідомляє Times of Israel.

    Колишній лідер лейбористської партії став 11-м президентом Ізраїлю. Водночас він став першим президентом Ізраїлю, який є сином колишнього президента.

    Герцог почав свій семирічний термін з обіцянки служити «президентом для всіх» і працювати над пом'якшенням риторики, яка викликає розбіжності в країні.

    Новообраний президент Ізраїлю Ісаак Герцог складає присягу в парламенті Ізраїлю в Єрусалимі 7 липня 2021 року. (Йонатан Сіндель / FLASH90)
    Новообраний президент Ізраїлю Ісаак Герцог складає присягу в парламенті Ізраїлю в Єрусалимі 7 липня 2021 року. (Йонатан Сіндель / FLASH90)

    Президент України Володимир Зеленський вже привітав Герцога з інавгурацією.

    «Нехай здійсниться ваше прагнення – бути гарним президентом всіх ізраїльтян. Бажаю миру і процвітання народу Ізраїлю. Сподіваюся на подальше зміцнення відносин дружби й партнерства між Україною та Ізраїлем», – написав Зеленський у Twitter.

    Ісаак Герцог був обраний одинадцятим президентом Ізраїлю на початку червня. Він отримав підтримку 87 зі 120 членів Кнесету. Конкурентка Герцога, громадська активістка Міріам Перец, набрала лише 27 голосів.

    Нагадаємо, що Ізраїльський парламент (Кнесет) 13 червня провів голосування щодо нового уряду, на чолі якого вже не буде Біньямін Нетаньягу, який 12 років був прем’єр-міністром. Уряд очолив Нафталі Беннет.

    Теги: Ізраїль Володимир Зеленський президент уряд парламент
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    Герцог склав присягу. В Ізраїлі тепер новий президент