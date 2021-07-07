Герцог склав присягу. В Ізраїлі тепер новий президент

Ісаак Герцог почав свій семирічний термін з обіцянки бути «президентом для всіх»

Голова Єврейського агентства зі зв'язків з діаспорою та питань репатріації Ісаак Герцог сьогодні склав присягу президента Ізраїлю. Він став наступником Ревена Ривліна. Про це повідомляє Times of Israel.

Колишній лідер лейбористської партії став 11-м президентом Ізраїлю. Водночас він став першим президентом Ізраїлю, який є сином колишнього президента.

Герцог почав свій семирічний термін з обіцянки служити «президентом для всіх» і працювати над пом'якшенням риторики, яка викликає розбіжності в країні.

Новообраний президент Ізраїлю Ісаак Герцог складає присягу в парламенті Ізраїлю в Єрусалимі 7 липня 2021 року. (Йонатан Сіндель / FLASH90)

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Герцога з інавгурацією.

«Нехай здійсниться ваше прагнення – бути гарним президентом всіх ізраїльтян. Бажаю миру і процвітання народу Ізраїлю. Сподіваюся на подальше зміцнення відносин дружби й партнерства між Україною та Ізраїлем», – написав Зеленський у Twitter.

Від щирого серця вітаю @Isaac_Herzog з інавгурацією! Нехай здійсниться Ваше прагнення – бути гарним Президентом всіх ізраїльтян. Бажаю миру і процвітання народу Ізраїлю. Сподіваюся на подальше зміцнення відносин дружби й партнерства між та ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2021

Ісаак Герцог був обраний одинадцятим президентом Ізраїлю на початку червня. Він отримав підтримку 87 зі 120 членів Кнесету. Конкурентка Герцога, громадська активістка Міріам Перец, набрала лише 27 голосів.

Нагадаємо, що Ізраїльський парламент (Кнесет) 13 червня провів голосування щодо нового уряду, на чолі якого вже не буде Біньямін Нетаньягу, який 12 років був прем’єр-міністром. Уряд очолив Нафталі Беннет.