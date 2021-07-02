  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Поліція Ізраїлю перевіряє, яким коштом встановлювалося джакузі на віллі Нетаньягу, - ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліція проводить перевірку підозр, згідно з якими на віллі родини Нетаніягу за рахунок держави було встановлено джакузі вартістю в 50 тисяч шекелів - Поліція Ізраїлю перевіряє, яким коштом встановлювалося джакузі на віллі Нетаньягу, - ЗМІ
    Поліція проводить перевірку підозр, згідно з якими на віллі родини Нетаніягу за рахунок держави було встановлено джакузі вартістю в 50 тисяч шекелів
    фото: washingtonpost.com

    На паперах ці гроші пішли на зміцнення безпеки об'єкту

    У четвер, 1 липня 2021 року, ізраїльські телеканали «Кан-11» та «Кешет-12» повідомили, що за вказівкою юридичного радника уряду Авіхая Мандельбліта поліція проводить перевірку підозр, згідно з якими на віллі родини Нетаніягу за рахунок держави було встановлено джакузі вартістю в 50 тисяч шекелів. При цьому в сюжеті телеканалу підкреслювалося, що на даний момент мова йде про попередню перевірку, а не про відкриття кримінальної справи, передає NEWSru.co.il.

    Перевірка проводиться відділом по боротьбі з шахрайством.

    За інформацією телеканалу «Кешет», згідно з підозрами, джакузі було встановлено під час ремонту вілли сім'ї Нетаніягу в Кейсарії, який проводився з метою приведення її у відповідність до вимог безпеки.

    Своєю чергою експрем'єр, а нині очільник парламентської опозиції Біньямін Нетаньягу, коментуючи ці повідомлення, заявив, що інформація не відповідає дійсності.

    Нагадаємо, 13 червня 12-річне прем'єрство Біньяміна Нетаньягу добігло кінця.

    Того дня Кнесет затвердив на чолі уряду Ізраїля Нафталі Беннета.

    Читайте також:

    .


    ..

    Теги: Ізраїль розслідування корупція Беньямін Нетаньягу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція Ізраїлю перевіряє, яким коштом встановлювалося джакузі на віллі Нетаньягу, - ЗМІ