Поліція Ізраїлю перевіряє, яким коштом встановлювалося джакузі на віллі Нетаньягу, - ЗМІ

Поліція проводить перевірку підозр, згідно з якими на віллі родини Нетаніягу за рахунок держави було встановлено джакузі вартістю в 50 тисяч шекелів

На паперах ці гроші пішли на зміцнення безпеки об'єкту

У четвер, 1 липня 2021 року, ізраїльські телеканали «Кан-11» та «Кешет-12» повідомили, що за вказівкою юридичного радника уряду Авіхая Мандельбліта поліція проводить перевірку підозр, згідно з якими на віллі родини Нетаніягу за рахунок держави було встановлено джакузі вартістю в 50 тисяч шекелів. При цьому в сюжеті телеканалу підкреслювалося, що на даний момент мова йде про попередню перевірку, а не про відкриття кримінальної справи, передає NEWSru.co.il.

Перевірка проводиться відділом по боротьбі з шахрайством.

За інформацією телеканалу «Кешет», згідно з підозрами, джакузі було встановлено під час ремонту вілли сім'ї Нетаніягу в Кейсарії, який проводився з метою приведення її у відповідність до вимог безпеки.

Своєю чергою експрем'єр, а нині очільник парламентської опозиції Біньямін Нетаньягу, коментуючи ці повідомлення, заявив, що інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 13 червня 12-річне прем'єрство Біньяміна Нетаньягу добігло кінця.

Того дня Кнесет затвердив на чолі уряду Ізраїля Нафталі Беннета.

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