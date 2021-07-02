Поліція Ізраїлю перевіряє, яким коштом встановлювалося джакузі на віллі Нетаньягу, - ЗМІ
На паперах ці гроші пішли на зміцнення безпеки об'єкту
У четвер, 1 липня 2021 року, ізраїльські телеканали «Кан-11» та «Кешет-12» повідомили, що за вказівкою юридичного радника уряду Авіхая Мандельбліта поліція проводить перевірку підозр, згідно з якими на віллі родини Нетаніягу за рахунок держави було встановлено джакузі вартістю в 50 тисяч шекелів. При цьому в сюжеті телеканалу підкреслювалося, що на даний момент мова йде про попередню перевірку, а не про відкриття кримінальної справи, передає NEWSru.co.il.
Перевірка проводиться відділом по боротьбі з шахрайством.
За інформацією телеканалу «Кешет», згідно з підозрами, джакузі було встановлено під час ремонту вілли сім'ї Нетаніягу в Кейсарії, який проводився з метою приведення її у відповідність до вимог безпеки.
Своєю чергою експрем'єр, а нині очільник парламентської опозиції Біньямін Нетаньягу, коментуючи ці повідомлення, заявив, що інформація не відповідає дійсності.
Нагадаємо, 13 червня 12-річне прем'єрство Біньяміна Нетаньягу добігло кінця.
Того дня Кнесет затвердив на чолі уряду Ізраїля Нафталі Беннета.
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