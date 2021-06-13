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    Парламент Ізраїлю відправив Нетаньягу у відставку

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    Уряд Ізраїлю очолив Нафталі Беннет - Парламент Ізраїлю відправив Нетаньягу у відставку
    Уряд Ізраїлю очолив Нафталі Беннет
    Фото: Reuters

    Прем’єром Ізраїлю став Нафталі Беннет, завершивши 12-річне прем’єрство Нетаньягу

    Ізраїльський парламент (Кнесет) 13 червня провів голосування щодо нового уряду, на чолі якого вже не буде Біньямін Нетаньягу, який 12 років був прем’єр-міністром. Про це повідомляє Times of Israel.

    Уряд очолив Нафталі Беннет.

    Як зазначається, за так «уряд змін» проголосували 60 зі 120 депутатів Кнесету, проти - 59.

    Видання уточнює, що для цього достатньо підтримки не 61 депутата, а простої більшості.

    71-річний Нетаньягу не зміг сформувати уряд після виборів в Ізраїлі 23 березня.

    Спікер парламенту Ярів Левін, прихильник Нетаньягу, оголосив про голосування 8 червня, майже через тиждень після того, як центрист Яір Лапід заявив, що погодився з ультранаціоналістом Нафталі Беннеттом створити широкий правлячий альянс правих, лівих, центристських і арабських партій.

    За умовами угоди, спочатку Беннетт буде прем’єр-міністром, а потім Лапід.

    Нагадаємо, Біньямін Нетаньягу обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю з 1996-го до 1999 року та з 2009-го – до сьогоднішнього дня.

    Як відомо, лідер опозиції Ізраїлю Яір Лапід з 5 травня мав 28 днів на формування коаліційного «уряду змін».

    Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу уряд парламент
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    Парламент Ізраїлю відправив Нетаньягу у відставку