Парламент Ізраїлю відправив Нетаньягу у відставку

Прем’єром Ізраїлю став Нафталі Беннет, завершивши 12-річне прем’єрство Нетаньягу

Ізраїльський парламент (Кнесет) 13 червня провів голосування щодо нового уряду, на чолі якого вже не буде Біньямін Нетаньягу, який 12 років був прем’єр-міністром. Про це повідомляє Times of Israel.

Уряд очолив Нафталі Беннет.

Як зазначається, за так «уряд змін» проголосували 60 зі 120 депутатів Кнесету, проти - 59.

Видання уточнює, що для цього достатньо підтримки не 61 депутата, а простої більшості.

71-річний Нетаньягу не зміг сформувати уряд після виборів в Ізраїлі 23 березня.

Спікер парламенту Ярів Левін, прихильник Нетаньягу, оголосив про голосування 8 червня, майже через тиждень після того, як центрист Яір Лапід заявив, що погодився з ультранаціоналістом Нафталі Беннеттом створити широкий правлячий альянс правих, лівих, центристських і арабських партій.

За умовами угоди, спочатку Беннетт буде прем’єр-міністром, а потім Лапід.

Нагадаємо, Біньямін Нетаньягу обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю з 1996-го до 1999 року та з 2009-го – до сьогоднішнього дня.

Як відомо, лідер опозиції Ізраїлю Яір Лапід з 5 травня мав 28 днів на формування коаліційного «уряду змін».