СБУ допитала Медведчука – ЗМІ

В Україні ввели санкції проти кума президента РФ Володимира Путіна і проросійського політика Віктора Медведчука

Медведчука допитали в рамках розслідування справи про держзраду

Сьогодні, 9 березня, Служба безпеки України допитала народного депутата, одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука в рамках розслідування справи про державну зраду. Про це повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело в правоохоронних органах.

«Медведчука у вівторок допитали в СБУ», – сказав співрозмовник агентства, додавши, що справа, у рамках якої здійснювалася слідча дія, стосується державної зради.

Нагадаємо, на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

Згодом в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.

Глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».

Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».