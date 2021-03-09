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    СБУ допитала Медведчука – ЗМІ

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    В Україні ввели санкції проти&nbsp;кума президента РФ Володимира Путіна і проросійського політика Віктора Медведчука - СБУ допитала Медведчука – ЗМІ
    В Україні ввели санкції проти кума президента РФ Володимира Путіна і проросійського політика Віктора Медведчука
    Фото: пресслужба ОПЗЖ

    Медведчука допитали в рамках розслідування справи про держзраду

    Сьогодні, 9 березня, Служба безпеки України допитала народного депутата, одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука в рамках розслідування справи про державну зраду. Про це повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело в правоохоронних органах.

    «Медведчука у вівторок допитали в СБУ», – сказав співрозмовник агентства, додавши, що справа, у рамках якої здійснювалася слідча дія, стосується державної зради.

    Нагадаємо, на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

    19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

    Згодом в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.

    Глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».

    Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».

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    Теги: Росія Віктор Медведчук СБУ розслідування державна зрада
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