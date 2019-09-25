Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишня суперниця Трампа на президентських виборах заявила, що рішення підтримати імпічмент Трампа далось їй не легко

За словами Гілларі Клінтон, це «надзвичайна ситуація»

Ексдержсекретар США Гілларі Клінтон вважає конституційним обов’язком Палати представників Конгресу США розглянути питання імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це пише видання People.

Колишня суперниця Трампа на президентських виборах заявила, що рішення підтримати імпічмент Трампа далось їй не легко. За словами Гілларі Клінтон, це «надзвичайна ситуація».

Клінтон вважає, що спроби Трампа заручитись підтримкою президента України у послабленні колишнього віце-президента Джо Байдена в обмін на втрату військової допомоги, яка необхідна Україні для захисту від друга Трампа Володимира Путіна, – є злочином, який тягне за собою імпічмент.

Як відомо, Трамп відреагував на можливий його імпічмент, про початок процедури якого оголосили в Конгресі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський розповів про очікування від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

Читайте також:

Джерело: Українська правда