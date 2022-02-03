Глава CNN подав у відставку через службовий роман

Президент телекомпанії CNN Цукер оголосив про звільнення з посади через службовий роман

Президент телекомпанії CNN Джефф Цукер оголосив про відставку. Його заява опублікована на сайті телеканалу.

Цукер повідомив, що йде з посади через службовий роман, про який своєчасно не розповів начальству. Інформація розкрилася під час розслідування щодо колишнього телеведучого CNN Кріса Куомо. Ім'я колеги колишній глава телеканалу не назвав, однак зазначив, що відносини розвивалися за обопільною згодою. «Від мене потрібно розповісти про них, коли вони почалися, але я не розповів. Я помилився», – заявив він.

У лютому 2021 року Цукер анонсував свою відставку. Тоді він заявив, що залишиться до кінця чинного контракту, а потім рухатиметься далі. ЗМІ писали, що у нього не склалися стосунки з новим менеджментом власників CNN, телекомунікаційної корпорації AT&T, який керує медійними активами.

Цукер перейшов до CNN у 2013 році. До цього він працював виконавчим продюсером у шоу Today на каналі NBC News, директором NBC Entertainment та виконавчим директором NBC Universal.

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