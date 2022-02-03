Lego Group виготовила конструктор у вигляді МРТ-сканера

Дітям в ігровій формі можна розказати про процедуру

Набори отримають радіологічні відділення клінік

Компанія Lego створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера. Відповідні набори компанія розсилає лікарням, щоб знизити занепокоєння у дітей перед процедурою. Про це повідомляє Фрайзер Ловатт, який поділився фотографіями набору в соціальній мережі Twitter.

У набір входять фігурки двох докторів і пацієнта. Вони допоможуть дітям відтворити в грі процес сканування.

Передбачається, що це дозволить знизити страх перед реальною процедурою.

I have a small weekend project - LEGO is donating model MRI Scanners to hospital Radiology departments to help children who may be nervous understand the process. I get to build one! pic.twitter.com/9C5MzulNtK — Fraser Lovatt (@fraserlovatt) January 22, 2022

Мініатюрні МРТ-сканери не будуть доступні у продажу. Компанія Lego планує розсилати набори тільки в радіологічні відділення клінік.

Нагадаємо, раніше Lego Group представила новий набір Ideas Home Alone за мотивами класичного різдвяного фільму «Сам удома». Ідея створення набору належить 28-річному українцю Олексію Сторожуку, відомому під ніком adwind у спільноті Lego Ideas.