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    Lego Group виготовила конструктор у вигляді МРТ-сканера

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    Дітям в ігровій формі можна розказати про процедуру - Lego Group виготовила конструктор у вигляді МРТ-сканера

    Дітям в ігровій формі можна розказати про процедуру

    фото: twitter.com/fraserlovatt

    Набори отримають радіологічні відділення клінік

    Компанія Lego створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера. Відповідні набори компанія розсилає лікарням, щоб знизити занепокоєння у дітей перед процедурою. Про це повідомляє Фрайзер Ловатт, який поділився фотографіями набору в соціальній мережі Twitter.

    У набір входять фігурки двох докторів і пацієнта. Вони допоможуть дітям відтворити в грі процес сканування.

    Передбачається, що це дозволить знизити страх перед реальною процедурою.

    Мініатюрні МРТ-сканери не будуть доступні у продажу. Компанія Lego планує розсилати набори тільки в радіологічні відділення клінік.

    Нагадаємо, раніше Lego Group представила новий набір Ideas Home Alone за мотивами класичного різдвяного фільму «Сам удома». Ідея створення набору належить 28-річному українцю Олексію Сторожуку, відомому під ніком adwind у спільноті Lego Ideas.

    Теги: Twitter Lego
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    Lego Group виготовила конструктор у вигляді МРТ-сканера