Lego Group виготовила конструктор у вигляді МРТ-сканера

Компанія Lego створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера. Відповідні набори компанія розсилає лікарням, щоб знизити занепокоєння у дітей перед процедурою. Про це повідомляє Фрайзер Ловатт, який поділився фотографіями набору в соціальній мережі Twitter.

У набір входять фігурки двох докторів і пацієнта. Вони допоможуть дітям відтворити в грі процес сканування.

Передбачається, що це дозволить знизити страх перед реальною процедурою.

I have a small weekend project - LEGO is donating model MRI Scanners to hospital Radiology departments to help children who may be nervous understand the process. I get to build one! pic.twitter.com/9C5MzulNtK