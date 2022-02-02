Зрадниця Поклонська отримала нову посаду

Путін звільнив Наталію Поклонську з посади посла в Кабо-Верде

Експрокурорка призначена заступницею голови Росспівробітництва: вона збирається захищати росіян в Україні

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про звільнення експрокурорки нині окупованого Криму та ексдепутатки Держдуми Наталії Поклонської з посади посла в Кабо-Верде та щодо призначення її заступницею голови Росспівробітництва. Відповідні документи опубліковано на інтернет-порталі правової інформації.

«Призначити Поклонську Наталю Володимирівку заступницею керівника Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва», – йдеться в указі.

Поклонська повідомила, що «бачить своїм пріоритетом у Росспівробітництві захист прав співвітчизників, зокрема, в Україні».

19 січня Поклонська заявила, що плани щодо її вступу на посаду посла в Кабо-Верде скасовано «у зв'язку з особистими обставинами». Послом Росії у Кабо-Верде Поклонську призначили у жовтні 2021 року.

Поклонська з травня 2014 року по жовтень 2016 року обіймала посаду «прокурорки» в окупованому Криму. Потім її було обрано депутаткою Держдуми VII скликання. Від участі у парламентських виборах 2021 року Поклонська відмовилася у зв'язку з «новою роботою», не уточнивши деталі.

У грудні суд Києва надав дозвіл на затримання Поклонської, яка підозрюється у державній зраді в Україні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ назвали причину, чому прокурорка-зрадниця Поклонська не стала послом.

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