Глава ЦВК розповіла, з якими проблемами вже зіштовхнувся новий склад комісії



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Глава ЦВК Тетяна Сліпачук Фото: radiosvoboda.org

Законодавством не врегульовано питання щодо реалізації закону «Про місцеві вибори», які виникли унаслідок запровадження воєнного стану

Глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук розказала в інтерв’ю «Главкому», з якими несподіваними проблемами вже зіштовхнувся новий склад комісія під час виборчої кампанії.

«Низка проблем, пов’язаних, перш за все, із недоліками законодавчого регулювання, виникла у зв’язку із проведенням виборів в Об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). Комісія ухвалила окрему постанову зі зверненням до Верховної Ради та Кабміну. Далі, як відомо, на територіях, де у листопаді-грудні 2018 року вводився воєнний стан, проводилися перші та додаткові місцеві вибори, а також проміжні та повторні місцеві вибори, призначені відповідними територіальними виборчими комісіями. Положення закону «Про правовий режим воєнного стану» встановлює заборону проведення місцевих виборів у період, на який вводиться воєнний стан. Ось ця заборона унеможливила подальшу організацію зазначених місцевих виборів, які перебували на різних етапах їхнього проведення», – розказала Сліпачук.

Вона підкреслила, що на сьогоднішній день законодавством повною мірою не врегульовано проблемні питання щодо завершення реалізації положень закону «Про місцеві вибори», які виникли унаслідок запровадження воєнного стану. Зазначені обставини, за словами Сліпачук, змусили ЦВК оперативно реагувати на ситуацію, що склалася.

«Комісія постановою №233 вже звернула увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу місцевих виборів на неухильне дотримання вимог частини закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо заборони проведення виборів та зазначила, що питання призначення місцевих виборів у вказаних областях вирішуватиметься суб’єктами їх призначення в порядку, визначеному законодавством», – зазначила вона.

Сліпачук підкреслила, що така ситуація виникла в Україні вперше, а отже, для комісії вона стала певною несподіваною проблемою, яку довелося вирішувати практично «з нуля».

Нагадаємо, глава ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.

Проведення нинішньої президентської кампанії – перше випробування такого рівня для нового складу комісії, яку було обрано лише 20 вересня минулого року. Роботу він розпочав 5 жовтня. Причому перший день роботи нової ЦВК викликав багато питань – комісія обрала собі голову, заступників та секретаря в закритому режимі. Новий склад комісії очолила юрист Тетяна Сліпачук, яка потрапила до складу ЦВК за рекомендацією групи «Воля народу». Але де-факто Сліпачук зараховують до президентської більшості в комісії, без підтримки якої вона б просто не стала головою, і вважають наближеною до впливового в суддівських колах депутата від Блоку Порошенка Олександра Грановського. Втім той факт, що ЦВК керує формальний висуванець невеликої депутатської групи, має зайвий раз підкреслити незалежність комісії від чинної влади. Принаймні на це розраховували на Банковій.