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    Зірка змішаних бойових мистецтв Амосов: Україна переможе

    Ярослав Амосов (праворуч) став на захист своєї батьківщини - Зірка змішаних бойових мистецтв Амосов: Україна переможе

    Ярослав Амосов (праворуч) став на захист своєї батьківщини

    Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    Чемпіон зі змішаних єдиноборств висловився про війну з Росією

    Чемпіон у середній вазі Bellator MMA (американська спортивна організація, що проводить бої зі змішаних єдиноборств) Ярослав Амосов звернувся до громадян країни-агресора, – повідомляє Sport.ua.

    «Уже багато говорили про цю спецоперацію. Російські війська прийшли на нашу територію та кажуть, що рятують. Це ми захищаємось від вас. Мені ось просто цікаво – кого ви рятуєте у розбомблених будинках?

    Прилітає так само і у дитячі будинки, і в житлові. Розстрілюється мирне населення. Відбуваються жахливі речі. Не розумію людей, які не вірять у те, що відбувається в нашій країні. Вони дивляться свій телевізор і думають, що все добре, що ви рятуєте нас. Але ви нас не рятуєте. Не знаю, як народ України прощатиме Росію за те, що вона наробила у нашій країні. І це не кінець. Гине багато людей. Не знаю, як не вірити.

    Як можна розповідати людині, яка живе у своїй країні, що відбувається у неї вдома? Бачу це на власні очі. Я це чую. Думаю, ви також зараз чуєте, що тут відбувається. Наша країна захистить себе. Наш народ згуртований. Наша країна переможе!», – сказав Амосов.

    Нагадаємо, що президент футбольного клубу «Інгульець» із смт. Петрово Кіровоградської області Олександр Поворознюк заявив, що всі мешканці населеного пункту перебувають у стані підвищеної бойової готовності i готові дати бій російському агресору.

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    Теги: спорт війна Україна Ярослав Амосов
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    Зірка змішаних бойових мистецтв Амосов: Україна переможе