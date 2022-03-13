Зірка змішаних бойових мистецтв Амосов: Україна переможе

Чемпіон зі змішаних єдиноборств висловився про війну з Росією

Чемпіон у середній вазі Bellator MMA (американська спортивна організація, що проводить бої зі змішаних єдиноборств) Ярослав Амосов звернувся до громадян країни-агресора, – повідомляє Sport.ua.

«Уже багато говорили про цю спецоперацію. Російські війська прийшли на нашу територію та кажуть, що рятують. Це ми захищаємось від вас. Мені ось просто цікаво – кого ви рятуєте у розбомблених будинках?

Прилітає так само і у дитячі будинки, і в житлові. Розстрілюється мирне населення. Відбуваються жахливі речі. Не розумію людей, які не вірять у те, що відбувається в нашій країні. Вони дивляться свій телевізор і думають, що все добре, що ви рятуєте нас. Але ви нас не рятуєте. Не знаю, як народ України прощатиме Росію за те, що вона наробила у нашій країні. І це не кінець. Гине багато людей. Не знаю, як не вірити.

Як можна розповідати людині, яка живе у своїй країні, що відбувається у неї вдома? Бачу це на власні очі. Я це чую. Думаю, ви також зараз чуєте, що тут відбувається. Наша країна захистить себе. Наш народ згуртований. Наша країна переможе!», – сказав Амосов.

Нагадаємо, що президент футбольного клубу «Інгульець» із смт. Петрово Кіровоградської області Олександр Поворознюк заявив, що всі мешканці населеного пункту перебувають у стані підвищеної бойової готовності i готові дати бій російському агресору.