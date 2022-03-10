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    МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС

    На ЗАЕС працюють два енергоблоки - МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС
    На ЗАЕС працюють два енергоблоки

    Причину збою в передачі даних поки не встановили

    Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) втратило зв'язок із системами моніторингу на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє сайт організації.

    Зв'язок зі станцією втрачено.

    Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що стурбований втратою зв'язку, оскільки на об'єктах знаходиться багато відпрацьованого або свіжого ядерного палива і ядерного матеріалу інших типів. Причину збою в передачі даних поки не встановили.

    Гроссі пояснив, що за допомогою системи передачі даних МАГАТЕ веде контроль за ядерним матеріалом і діяльністю на цих об'єктах, не залучаючи інспекторів.

    Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція досі перебуває під контролем російських терористів. У мережі є 2 енергоблоки, один блок у ремонті, інші – зупинено.

    Російські військові використовують захоплені українські АЕС як воєнні бази

    Російські окупанти, вдаючись до катувань працівників Запорізької АЕС, змусили їх записати фейкове звернення.

    Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС.

    Теги: Запоріжжя Росія окупанти війна АЕС Енергодар #stoprussia
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    МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС