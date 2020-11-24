Глава МОЗ назвав головну умову запровадження локдауну в Україні
Міністр охорони здоров’я України: ми не можемо допустити колапсу медичної системи
Степанов висловив надію, що усі карантинні обмеження, які вже діють в Україні, зможуть зменшити стрімке розповсюдження Covid-19
Локдаун в Україні може бути оголошено після того, коли добовий приріст нових випадків коронавірусу становитиме до 25-30 тис, проте головна умова – це заповненість коронавірусних лікарень.
Про це в ефірі токшоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV повідомив голова МОЗ України Максим Степанов.
Міністр зауважив, що головною умовою введення жорсткого карантину (локдауну) в Україні буде колапс медичної системи, коли лікарні для хворих на коронавірус будуть заповнені на 100%.
«Це – єдина річ, якої ми не можемо допустити. Наразі ситуація у регіонах різна, однак у загальному ми можемо говорити, що зайнято лише 52% від загальної кількості ліжко-місць. Однак, спостерігаючи за динамікою, цифра може зрости до 75%, а це вже серйозна загроза», – підкреслив Степанов.
Голова МОЗ висловив надію, що усі карантинні обмеження, які вже діють в Україні, зможуть зменшити стрімке розповсюдження Covid-19.
Окрім звичайних ліжко-місць, міністерство збільшує кількість ліжок, які обладнані кисневими концентраторами, додав Степанов.
Зазначимо, на думку ексзаступника міністра економіки Павла Кухти, лише для підтримки підприємців у разі введення в Україні локдауну знадобиться 20 мільярдів гривень
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що більш жорсткий карантин вимагатимуть, коли добовий приріст нових випадків Сovid-19 перевищить 30 тисяч.
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Також прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що підготовка до жорсткого карантину дійсно ведеться, однак дату введення локдауну не уточнив.
Між іншим, у «Слузі народу» розкритикували українців за легковажне ставлення до коронавірусу.
В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.