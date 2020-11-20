МОЗ вимагатиме жорсткий карантин при 30 тисячах випадків Covid-19 за добу

Міністр розповів, що повного карантину в країні вимагатимуть при локдауні конкретно медичної системи

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що при теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих на Covid-19 на добу.

Про це Степанов сказав в ефірі телеканалу «Інтер».

Міністр розповів, що повного карантину в країні вимагатимуть при локдауні конкретно медичної системи. Як пояснив Степанов, коли в Україні щоденно будуть фіксувати 30 тисяч хворих, медична система не витримає навантаження і станеться її локдаун.

«Якщо буде загроза повного локдауну медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткий карантин. Для нас головне – це кількість людей, які госпіталізуються. Якщо говорити про відсоток хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це (станеться локдаун медичної системи – ред.) вже порядку понад 30 тисяч на добу в певному періоді, тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему», – заявив Степанов.

Зазначимо, раніше Степанов говорив, що жорсткий карантин можу повернути, коли щоденно будуть фіксувати 20 тисяч нових хворих на коронавірус. Ще однією умовою запровадження локдауну він назвав повну заповненість лікарняних ліжок.

Між іншим, у «Слузі народу» розкритикували українців за легковажне ставлення до коронавірусу.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

Зазначимо, що 17 листопада, Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

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