В AstraZeneca заявили, що вакцина не є причиною утворення тромбів

AstraZeneca заявила про безпеку вакцини після тромбозу у щеплених

Компанія уважно вивчає повідомлення про тромбоз, але наявні дані не підтверджують, що вакцина стала причиною (утворення тромбів)

Британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини від коронавірусу.

Відповідну заяву було поширено фармацевтичною компанією.

«У зв’язку зі стурбованістю про випадки утворення тромбів AstraZeneca хотіла б підтвердити засновану на наукових даних безпеку вакцини від коронавірусу», – йдеться в заяві.

У компанії пояснили, що детальне вивчення стану здоров'я більше 17 мільйонів чоловік, вакцинованих в Європейському союзі (ЄС) і Великої Британії препаратом від коронавірусу, показало відсутність даних про підвищений ризик виникнення емболії легеневої артерії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії.

Там також відзначили, що станом на 8 березня в ЄС і Великій Британії було виявлено 15 випадків утворення тромбозу глибоких вен і 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії у щеплених.

«Це набагато менше, ніж можна було очікувати», – пояснили в компанії.

Щомісячний звіт про безпеку буде опублікований на наступному тижні на сайті Європейського агентства лікарських засобів відповідно до винятковими заходами транспарентності.

«Безпека людей стоїть на першому місці. Компанія уважно вивчає це питання, але наявні дані не підтверджують, що вакцина стала причиною (утворення тромбів). Для перемоги над пандемією важливо, щоб люди йшли на щеплення, коли їх запрошують», – вказала AstraZeneca.

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

Однак, при цьому Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.