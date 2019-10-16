«Це не наша проблема»: Трамп прокоментував наступ Туреччини на Сирію



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Президент США Дональд Трамп

Глава Білого дому не проти, аби Росія долучилася до контролю ситуації в Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає проблемою США масштабний наступ Туреччини на півночі Сирії, де зосереджені сирійські курди, донедавна союзники США в боротьбі проти ІДІЛ.

Про це глава Білого дому сказав у середу під час зустрічі з італійським президентом в Овальному кабінеті, повідомляє «Укрінформ».

«Якщо Туреччина наступає на Сирію, це справа Туреччини й Сирії. Це не наша проблема», - заявив американський президент.

Коментуючи ситуацію з курдами, які суттєво допомогли США та міжнародній коаліції у ліквідації ІДІЛ, Трамп зазначив, що вони знають, як воювати.

«Вони не ангели. Дивіться, ви маєте поглянути назад, вони воювали на нашому боці. Ми заплатили їм багато грошей, щоби вони воювали з нами», - зауважив Трамп.

Водночас він додав, що не проти, аби Росія долучилася до контролю ситуації в Сирії.

«Якщо Росія хоче долучитися до ситуації в Сирії, це насправді їхня справа», - заявив глава Білого дому.

До слова, Рада Безпеки ООН збереться в середу для обговорення останніх подій в Сирії, на півночі якої Туреччина проводить військову операцію.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.