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    У світі

    «Це не наша проблема»: Трамп прокоментував наступ Туреччини на Сирію

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    Президент США Дональд Трамп - «Це не наша проблема»: Трамп прокоментував наступ Туреччини на Сирію
    Президент США Дональд Трамп

    Глава Білого дому не проти, аби Росія долучилася до контролю ситуації в Сирії

    Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає проблемою США масштабний наступ Туреччини на півночі Сирії, де зосереджені сирійські курди, донедавна союзники США в боротьбі проти ІДІЛ.

    Про це глава Білого дому сказав у середу під час зустрічі з італійським президентом в Овальному кабінеті, повідомляє «Укрінформ».

    «Якщо Туреччина наступає на Сирію, це справа Туреччини й Сирії. Це не наша проблема», - заявив американський президент.

    Коментуючи ситуацію з курдами, які суттєво допомогли США та міжнародній коаліції у ліквідації ІДІЛ, Трамп зазначив, що вони знають, як воювати.

    «Вони не ангели. Дивіться, ви маєте поглянути назад, вони воювали на нашому боці. Ми заплатили їм багато грошей, щоби вони воювали з нами», - зауважив Трамп.

    Водночас він додав, що не проти, аби Росія долучилася до контролю ситуації в Сирії.

    «Якщо Росія хоче долучитися до ситуації в Сирії, це насправді їхня справа», - заявив глава Білого дому.

    До слова, Рада Безпеки ООН збереться в середу для обговорення останніх подій в Сирії, на півночі якої Туреччина проводить військову операцію.

    Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

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