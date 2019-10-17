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    У світі

    Ердоган назвав умови для припинення наступу в Сирії

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    <p>Ердоган просить країни Заходу &laquo;принаймні не заважати&raquo; в реалізації турецького плану</p> - Ердоган назвав умови для припинення наступу в Сирії

    Ердоган просить країни Заходу «принаймні не заважати» в реалізації турецького плану

    За словами Ердогана, курди повинні покинути позначену Анкарою 444-кілометрову буферну зону вздовж турецько-сирійського кордону

    Турецька наступальна операція на півночі Сирії завершиться тільки в тому випадку, якщо курдські терористи складуть зброю і покинуть прикордонну територію.

    Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, 16 жовтня, пише DW.

    За словами Ердогана, курди повинні покинути позначену Анкарою 444-кілометрову буферну зону вздовж турецько-сирійського кордону в напрямку Іраку, яка пролягає на 32 кілометри вглиб території Сирії.

    «Жодна сила не зупинить нас, поки ми не досягнемо своєї мети», - сказав турецький президент.

    Він також звернувся до країн Заходу із закликом підтримати його, або «принаймні не заважати» в реалізації турецького плану.

    Водночас спецпосланець ООН у справах Сирії Гейр Педерсен у середу закликав «негайно припинити дії, які несуть загрозу цивільному населенню, підривають суверенітет, територіальну цілісність і стабільність Сирії».

    На зустрічі в Дамаску з главою МЗС Сирії Валідом Муаллемом Педерсен акцентував на серйозних гуманітарних наслідках, до яких призводять бойові дії.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що турецька операція на північному сході Сирії - не проблема США. 

    Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

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