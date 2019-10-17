США можуть запровадити додаткові жорсткі санкції проти Туреччини



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Раніше США вже наклали низку санкцій на Анкару

Вашингтон домагається, щоб Анкара припинила наступальну операцію на північному сході Сирії

Вашингтон прагне, щоб Анкара припинила наступальну операцію на північному сході Сирії. Сполучені Штати готові за необхідності запровадити додаткові санкції щодо Туреччини.

Про це у четвер заявив радник Білого дому з економічних питань Ларрі Кадлоу, пише «Голос Америки».

«Ми будемо використовувати санкції і можемо використовувати додаткові санкції для стримування Туреччини», - сказав Кадлоу в інтерв'ю CNBC.

Вашингтон домагається, щоб Анкара припинила наступальну операцію на північному сході Сирії.

Окремо, як повідомляє ЗМІ, у четвер американські сенатори Ліндсі Грем та Кріс Ван Голлен представлять проєкт жорстких санкцій щодо Туреччини у відповідь на вторгнення до Північної Сирії.

Пропоновані санкції мають торкнутись президента Туреччини, ключових міністрів, військової співпраці з Туреччиною, енергетичного сектору цієї країни. Пропонується також накласти обмеження на подорожі лідерів Туреччини до США, заборону надання США військової підтримки країні та ін.

Окремий пункт санкцій вимагає підготувати доповідь щодо розмірів персональних активів президента Туреччини Ердогана.

Раніше США вже наклали низку санкцій на Анкару. У межах обмежень проти Туреччини американський уряд припиняє переговори щодо торговельної угоди з країною, яка стосується товарів на 100 мільярдів доларів, і знову підвищує мито на імпорт турецької сталі до 50%.

Адміністрація також запровадила санкції проти трьох чинних турецьких посадовців та проти міністерств оборони, внутрішніх справ та енергетики.

«Я повністю готовий швидко зруйнувати турецьку економіку, якщо турецькі керівники далі йтимуть цим небезпечним і руйнівним шляхом», - цитує ЗМІ Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що турецька операція на північному сході Сирії - не проблема США.

За словами президента Туреччини Ердогана, турецька наступальна операція на півночі Сирії завершиться тільки в тому випадку, якщо курдські терористи складуть зброю і покинуть прикордонну територію.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.