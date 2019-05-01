Глава Пентагону скасував поїздку до Європи через Венесуелу



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Виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Шенахан не поїде в ЄС

Шенахан перервав запланований візит до Німеччини, Бельгії та Британії

Виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Шенахан перервав візит до Європи, аби зосередитися на ситуації, що склалася в Венесуелі, повідомляє Reuters 1 травня з посиланням на заяву Білого дому.

Відзначається, що Шенахан перервав запланований візит до Німеччини, Бельгії та Британії для того, щоб сконцентруватися на венесуельському питанні.

Згідно із заявою з Білого дому, він планує провести ряд зустрічей, щоб опрацювати наступні кроки із врегулювання ситуації в Венесуелі.

Нагадаємо, що сьогодні президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про «придушення спроби державного перевороту».

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Кубі «санкціями найвищого рівня»та повним ембарго через військову присутність у Венесуелі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був готовий учора вилетіти з Венесуели на Кубу, однак Росія вмовила його залишитися.

Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

Раніше Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.



