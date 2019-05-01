Управління авіації США заборонило польоти над Венесуелою



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Американським авіакомпаніям наказано покинути Венесуелу протягом двох діб

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило американським авіакомпаніям літати над Венесуелою і наказало своїм операторам покинути країну протягом 48 годин.

«Усі операції, пов'язані з авіаперельотами, на території і в повітряному просторі Венесуели на висоті до 260 тисяч футів (...) заборонені до прийняття подальших рішень, у зв'язку з посиленням політичної нестабільності і напруженості в Венесуелі і пов'язаними з цим можливими ризиками для польотних операцій», - йдеться в документі FAA, розміщеному на сайті.

У повідомленні FAA уточнюється, що обмеження вводяться щодо «всіх авіаперевізників і комерційних операторів США, всіх осіб, котрі володіють повноваженнями на підставі сертифікатів пілота, виданих FAA, за винятком тих випадків, коли керують зареєстрованим у США повітряним судном для зарубіжного авіаперевізника, а також усіх операторів повітряних суден, зареєстрованих в США, окрім тих випадків, коли оператор є іноземним авіаперевізником».

Нагадаємо, 30 квітня у Венесуелі знову розпочалися масові протести. Лідер опозиції Хуан Гуайдо заявив, що 1 травня в країні почнеться фінальна частина «Операції Свобода». Він закликав військових країни підтримати його і допомогти усунути від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Пізніше виступаючи перед прихильниками, Гуайдо заявив, що більшість жителів Венесуели підтримує його.

17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.

13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

Джерело: Інтерфакс-Україна