У ЄС відреагували на антиурядові акції у Венесуелі



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Силовики у столиці Венесуели Каракасі

Європейський Союз уважно стежить за останніми подіями у Венесуелі

Євросоюз виступає на підтримку народу Венесуели. Про це заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні.

«Європейський Союз твердо стоїть на боці венесуельського народу і його законних демократичних устремлінь. Ми й надалі докладатимемо всіх зусиль для відновлення демократії і верховенства закону за допомогою вільних і справедливих виборів відповідно до венесуельської конституції», - йдеться в заяві Могеріні.

Високий представник ЄС із закордонних справ зазначила, що Євросоюз уважно стежить за останніми подіями у Венесуелі.

«Ми повторюємо, що для подолання численних криз, з якими стикається країна, може бути тільки політичне, мирне і демократичне рішення», - заявила Могеріні.

Глава європейської дипломатії підкреслила, що «Європейський Союз відкидає будь-які форми насильства і закликає до максимальної стриманості, щоб уникнути загибелі людей та ескалації напруженості».

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Кубі «санкціями найвищого рівня» та повним ембарго через військову присутність у Венесуелі.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був готовий учора вилетіти з Венесуели на Кубу, однак Росія вмовила його залишитися.

Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

Раніше Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

Джерело: Кореспондент.net