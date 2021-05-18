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    Глобальний збій у роботі Youtube. Українці також відчули несправність

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    Глобальний збій у роботі Youtube. Українці також відчули несправність
    Фото: з відкритих джерел

    Найчастіше у користувачів виникають складнощі при перегляді відео

    У вівторок вдень, 18 травня, в роботі платформи Youtube стався глобальний збій. Проблеми в роботі сервісу фіксуються і в Україні. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

    На проблеми в роботі Youtube скаржаться користувачі Німеччини, Британії, Росії та інших країн.

    Так, найчастіше у користувачів виникають складнощі при перегляді відео, на цю проблему скаржаться 63% людей. Також є проблеми з роботою сайту, на які скаржаться 34% користувачів, а у 1% користувачів виникають складнощі зі входом на сервіс.

    Тим часом, компанія Ілона Маска запустила чергову групу інтернет-супутників Starlink.

    Перший ступінь ракети-носія успішно приземлився на платформу, розташовану в Атлантичному океані.

    Теги: інтернет соціальні мережі YouTube
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    Глобальний збій у роботі Youtube. Українці також відчули несправність