Глобальний збій у роботі Youtube. Українці також відчули несправність

Найчастіше у користувачів виникають складнощі при перегляді відео

У вівторок вдень, 18 травня, в роботі платформи Youtube стався глобальний збій. Проблеми в роботі сервісу фіксуються і в Україні. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

На проблеми в роботі Youtube скаржаться користувачі Німеччини, Британії, Росії та інших країн.

Так, найчастіше у користувачів виникають складнощі при перегляді відео, на цю проблему скаржаться 63% людей. Також є проблеми з роботою сайту, на які скаржаться 34% користувачів, а у 1% користувачів виникають складнощі зі входом на сервіс.

Тим часом, компанія Ілона Маска запустила чергову групу інтернет-супутників Starlink.

Перший ступінь ракети-носія успішно приземлився на платформу, розташовану в Атлантичному океані.