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    Глухонімого білоруса судили за «вигукування гасел» на протестній акції

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    Затриманий намагався пояснити, що він не чує та не говорить - Глухонімого білоруса судили за «вигукування гасел» на протестній акції
    Затриманий намагався пояснити, що він не чує та не говорить

    23-річного жителя Гомеля Олександра затримали 12 серпня на автобусній зупинці

    У Білорусі судили глухонімого чоловіка за те, що він, за версією міліції, брав активну участь в несанкціонованому мітингу і «голосно викрикував гасла». Про це повідомляє «Радыё Свабода».

    Мати затриманого розповіла, що ОМОН схопив його і потягнув в автозак, коли він вже сідав в автобус. За словами жінки, її син практично не чує і не говорить, розуміє його тільки вона.

    «Він показував міліціонерам на слуховий апарат, що не чує, намагався хоч щось пояснити, але його почали бити – по ногах, по лобі... Потім були синці, і на спині теж», – стверджує вона.

    Пізніше Олександр розповів, що в автозаку його поставили на коліна, а в районному відділу внутрішніх справ поклали обличчям на підлогу і не дозволяли підіймати голову.

    Суд визнав провину Олександра недоведеною і виправдав його.

    У Білорусі шостий тиждень тривають масові протести через президентських виборів 9 серпня, на яких, за даними ЦВК, переміг Олександр Лукашенко, набравши 80 відсотків голосів. Учасники протестів вимагають його відставки і проведення нової та чесної процедури голосування. Перші акції жорсткої розганялися. Було затримано сім тисяч осіб, відомо про чотирьох загиблих.

    Нагадаємо, що генсек ООН закликав мітингувальників і владу до діалогу.

    До слова, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

    ЦВК суд Олександр Лукашенко
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