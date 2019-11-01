Година запитань до уряду. Бабак підтримала створення житлово-комунальної інспекції



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1 жовтня у Раді доповідала міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак

Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак: Я як міністр підтримую створення житлово-комунальної інспекції в частині чітких повноважень

Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак підтримує створення житлово-комунальної інспекції. Про це вона повідомила під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Я як міністр підтримую створення житлово-комунальної інспекції в частині чітких повноважень», - сказала Бабак.

В Україні раніше вже діяла подібна інспекція. Вона була створена в 2008 році та знаходилася в системі Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

Житлово-комунальна інспекція здійснювала державний нагляд за дотриманням законодавства, державних стандартів, нормативів, правил у сфері житлово-комунального господарства.

У 2011 році інспекцію було ліквідовано.

Як повідомлялось, депутати Верховної Ради вперше провели ранкову реєстрацію на пленарне засідання парламенту шляхом натискання кнопки замість карток.

Нова систем реєстрації почала діяти у зв'язку з набуттям чинності закону про припинення відшкодування нардепам витрат у разі пропуску засідань Верховної Ради без поважних причин.