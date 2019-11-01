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    Година запитань до уряду. Бабак підтримала створення житлово-комунальної інспекції

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    <span>1 жовтня у Раді доповідала міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак</span> - Година запитань до уряду. Бабак підтримала створення житлово-комунальної інспекції
    1 жовтня у Раді доповідала міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак

    Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак: Я як міністр підтримую створення житлово-комунальної інспекції в частині чітких повноважень

    Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак підтримує створення житлово-комунальної інспекції. Про це вона повідомила під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

    «Я як міністр підтримую створення житлово-комунальної інспекції в частині чітких повноважень», - сказала Бабак.

    В Україні раніше вже діяла подібна інспекція. Вона була створена в 2008 році та знаходилася в системі Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

    Житлово-комунальна інспекція здійснювала державний нагляд за дотриманням законодавства, державних стандартів, нормативів, правил у сфері житлово-комунального господарства.

    У 2011 році інспекцію було ліквідовано.

    Як повідомлялось, депутати Верховної Ради вперше провели ранкову реєстрацію на пленарне засідання парламенту шляхом натискання кнопки замість карток. 

    Нова систем реєстрації почала діяти у зв'язку з набуттям чинності закону про припинення відшкодування нардепам витрат у разі пропуску засідань Верховної Ради без поважних причин.

    Альона Бабак
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