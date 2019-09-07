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    Політика

    Разумков не зміг відповісти, коли запрацює система «Рада-4»

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    Система &laquo;Рада-4&raquo; - Разумков не зміг відповісти, коли запрацює система «Рада-4»
    Система «Рада-4»

    Спікер Ради зазначив, що на введення системи, яка б виключала можливість «кнопкодавства», піде деякий час

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки не готовий назвати, коли у парламенті запрацює система «Рада-4», яка запобігатиме неперсональному голосуванню депутатів.

    Про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» у п'ятницю.

    «Якщо ми повертаємось до «Рада-4», я, на жаль, поки що не зможу конкретно назвати час, коли ми це зможемо зробити, але я впевнений, що це просто необхідно робити. Розмови про те, що колись треба буде голоси, а колись не треба – якщо ти не ходиш на роботу, то на твоє місце прийде інший працівник, інший народний депутат, який знайде час і буде нарешті виконувати ті обов'язки, які йому необхідно виконувати для цієї держави», - сказав Разумков.

    Голова Ради зазначив, що на введення системи, яка б виключала можливість «кнопкодавства», піде деякий час.

     «Ми зараз будемо вже займатися цим питанням, тому що та система, яка сьогодні стоїть в Раді – «Рада-3»з так званою сенсорною кнопкою – вона не сертифікована, їй 11 років, вона не відповідає тим викликам, які є, і навіть Регламентом вона теж не передбачена», - зауважив Дмитро Разумков.

    Раніше Разумков пообіцяв, що народних депутатів Верховної Ради ІX скликання за прогули і кнопкодавство будуть позбавляти мандата або карати штрафами на суму до 80 тис. грн.

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    Джерело: Укрінформ

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