Разумков не зміг відповісти, коли запрацює система «Рада-4»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Система «Рада-4»

Спікер Ради зазначив, що на введення системи, яка б виключала можливість «кнопкодавства», піде деякий час

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки не готовий назвати, коли у парламенті запрацює система «Рада-4», яка запобігатиме неперсональному голосуванню депутатів.

Про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» у п'ятницю.

«Якщо ми повертаємось до «Рада-4», я, на жаль, поки що не зможу конкретно назвати час, коли ми це зможемо зробити, але я впевнений, що це просто необхідно робити. Розмови про те, що колись треба буде голоси, а колись не треба – якщо ти не ходиш на роботу, то на твоє місце прийде інший працівник, інший народний депутат, який знайде час і буде нарешті виконувати ті обов'язки, які йому необхідно виконувати для цієї держави», - сказав Разумков.

Голова Ради зазначив, що на введення системи, яка б виключала можливість «кнопкодавства», піде деякий час.

«Ми зараз будемо вже займатися цим питанням, тому що та система, яка сьогодні стоїть в Раді – «Рада-3»з так званою сенсорною кнопкою – вона не сертифікована, їй 11 років, вона не відповідає тим викликам, які є, і навіть Регламентом вона теж не передбачена», - зауважив Дмитро Разумков.

Раніше Разумков пообіцяв, що народних депутатів Верховної Ради ІX скликання за прогули і кнопкодавство будуть позбавляти мандата або карати штрафами на суму до 80 тис. грн.

Джерело: Укрінформ