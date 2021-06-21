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    ОПЗЖ за гроші пропонує «охайним хлопцям» покласти вночі квіти до Батьківщини-Матері

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    ОПЗЖ приїхали на військових автівках покладати квіти Ватутіну 9 травня - ОПЗЖ за гроші пропонує «охайним хлопцям» покласти вночі квіти до Батьківщини-Матері

    ОПЗЖ приїхали на військових автівках покладати квіти Ватутіну 9 травня

    Фото: kyiv.depo.ua

    Охочим обіцяють оплату – 250 гривень

    Партія «Опозиційна платформа – За життя» за 250 гривень пропонує молодикам покласти разом із членами політсили квіти та вшанувати пам’ять ветеранів «Великої вітчизняної війни». Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє активіст Сергій Стерненко.

    «Не хочете завтра о 4 ранку з Кивою за 250 грн постояти на честь нападу одного союзника на іншого?», – написав активіст.

    Стерненко, зокрема, опублікував скріншот повідомлення, у якому сказано, що у ніч проти вівторка, 22 червня, потрібні «хлопці ,чоловіки 18-45 років. Чисті, вибриті, охайні, адеквати! Обовязково у білих сорочках Не у спортивних штанях чи шортах, а в брюках або джинсах».

    Охочим взяти участь у акції належить також пройти фейс-контроль, зокрема «надати фото без пляжних окулятів, крупним планом, у повний зріст».

    «Добровольців» обіцяють доправити до місця акції автобусом. Відбуватиметься вшанування чомусь уночі.

    «Збір із 2:00-2:30. Приїзд до Батьківщини-Матері в 3:30. Початок заходу о 4:00-5:00 ранку. Оплата 250 гривень», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явилося непристойне відео із народним депутатам від «Опозиційної платформи – За життя» Іллею Кивою. Він сховався біля колони в сесійній залі Верховної Ради, приспустив штани до трусів, щоби заправити свою сорочку. Кива робить цю процедуру прямо перед жінкою, яка сиділа поруч.

    Нагадаємо інші скандали, в яких Кива був головним фігурантом. Зокрема, восени він потрапив на «пікантне відео», перебуваючи у Раді.

    Раніше Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.

    Також у Раді нещодавно відбулася бійка, у центрі скандалу – ОПЗЖ.

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    Теги: гроші квіти Ілля Кива Сергій Стерненко
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    ОПЗЖ за гроші пропонує «охайним хлопцям» покласти вночі квіти до Батьківщини-Матері