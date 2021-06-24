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    Нова нафтобаза може знищити Коростень, – Казанський (фото)

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    Коростень може вибухнути - Нова нафтобаза може знищити Коростень, – Казанський (фото)
    Коростень може вибухнути
    Фото з відкритих джерел

    Нові нафтові термінали знаходяться поблизу багатоповерхових житлових будинків

    У місті Коростень, що на Житомирщині, через будівництво нової нафтобази може повторитися масштабна пожежа в історії незалежної України з величезною кількістю жертв. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст-розслідувач Денис Казанський.

    Причина – максимальне наближення нових нафтових терміналів до багатоповерхових житлових будинків.

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    Нова нафтобаза може знищити Коростень, – Казанський (фото)
    Нова нафтобаза може знищити Коростень, – Казанський (фото)
    Нова нафтобаза може знищити Коростень, – Казанський (фото)

    «На вихідних побував у Коростені. І побачив, що на території колишнього фарфорового заводу тепер знаходиться офіс компанії UPG, а також – нафтобаза. Виглядає, чесно кажучи, досить дикувато. Справа в тому, що впритул до колишнього заводу, просто по інший бік вулиці розташовані багатоквартирні житлові будинки. І тепер по сусідству з цими будинками зводяться величезні резервуари для нафтопродуктів», – написав журналіст.

    Казанський провів паралель між ситуацією в Коростені та великою пожежею та вибухами у місті Васильків під Києвом 2015-го року. Тоді займання гасили вісім діб. Загинули шестеро людей, четверо з яких – пожежники. Ще вісімнадцять осіб були травмовані. Мешканці Василькова протягом тривалого часу спостерігали опади у вигляді дощу з мазутом. Дим та чад від пожежі знищили навколо Василькова весь урожай, худобу та птицю. Вода в криницях стала непридатною до споживання. Співробітники ДСНС назвали ту пожежу найскладнішою аварією з 60-х років минулого століття.

    «Всі, хто пам’ятають масштабну пожежу на аналогічній нафтобазі «БРСМ» під Васильковом кілька років тому, розуміють, – в чому небезпека ситуації. Не дай Бог пожежа, – наслідки можуть бути самими трагічними. Достатньо подивитися на фото випаленої території під Васильковом та на мапу Коростеня, щоб зрозуміти проблему», – підкреслив Казанський.

    Журналіст закінчив розслідування запитанням: «От цікаво, чи настане колись час, коли влада почне вчитися на трагічних помилках? Чи за гроші завжди можна буде побудувати що завгодно і де завгодно?».

    Додамо, що в мережі з’явилися фрагменти допиту Ільназ Галявієва, який влаштував криваву бійню в казанської школі № 175.

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    Теги: пожежа Київщина Житомирщина
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    Нова нафтобаза може знищити Коростень, – Казанський (фото)