У Канберрі завершилося голосування за президента України



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Дільниця в Канберрі, утворена при посольстві України, відкрилась о 23:00 за київським часом ще в суботу Фото: Facebook посольство України в Австралії

Проголосувати на дільниці в Канберрі могли і громадяни України з Нової Зеландії

Завершилося голосування на виборчій дільниці в Австралії, яка відкрилась першою серед закордонних дільниць.

Дільниця в Канберрі, утворена при посольстві України, відкрилась першою серед всіх закордонних дільниць - о 23:00 за київським часом ще в суботу.

Проголосувати на ній могли і громадяни України з Нової Зеландії. Голосування завершилося о 20:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.

Джерело: Європейська правда