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    У Канберрі завершилося голосування за президента України

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    <p>Дільниця в Канберрі, утворена при посольстві України, відкрилась о 23:00 за київським часом ще в суботу</p> - У Канберрі завершилося голосування за президента України

    Дільниця в Канберрі, утворена при посольстві України, відкрилась о 23:00 за київським часом ще в суботу

    Фото: Facebook посольство України в Австралії

    Проголосувати на дільниці в Канберрі могли і громадяни України з Нової Зеландії

    Завершилося голосування на виборчій дільниці в Австралії, яка відкрилась першою серед закордонних дільниць.

    Дільниця в Канберрі, утворена при посольстві України, відкрилась першою серед всіх закордонних дільниць - о 23:00 за київським часом ще в суботу.

    Проголосувати на ній могли і громадяни України з Нової Зеландії. Голосування завершилося о 20:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

    Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

    Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

    Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.

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    Джерело: Європейська правда

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