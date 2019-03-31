Голосування у Варшаві продовжилося після закриття дільниці через велику кількість людей



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За свідченням очевидців, рішення про продовження голосування ухвалив голова дільничної комісії

Закордонна виборча дільниця у столиці Польщі Варшаві, де протягом усього дня були значні черги виборців, продовжила роботу після 20 години за місцевим часом через те, що кількасот людей так і не змогли проголосувати. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на представників української діаспори у Польщі.

За свідченням очевидців, рішення про продовження голосування ухвалив голова дільничної комісії.

Зокрема, варшавський кореспондент «Укрінформу» Юрій Банахевич повідомив у Facebook, що на час планового закриття дільниці у черзі лишалося близько 300 людей.

«Всіх людей впустили у дворик посольства, посольство надає максимальне сприяння. Нестандартне, але максимально правильне рішення», - зазначив журналіст. Також черга проходить у самому приміщенні. Кореспондент опублікував фото людей, що очікують на можливість проголосувати.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

Натомість Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».