Голова Євроради відвідає кордон Греції і Туреччини, де зібралися тисячі мігрантів
Голова Євроради повністю підтримує зусилля Греції щодо захисту кордону ЄС
Голова Європейської ради Шарль Мішель 3 березня відвідає турецько-грецький кордон через наплив туди мігрантів, що намагаються потрапити до Євросоюзу.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
«Повністю підтримую зусилля Греції щодо захисту кордону ЄС. Уважно стежу за ситуацією на місці», — написав Мішель.
Він додав, що кордон планує відвідати з прем’єром Греції Кіріакосос Міцотакісом.
Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.— Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020
I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.
Водночас Reuters пише, що грецька влада назвала ситуацію на кордоні такою, що загрожує національній безпеці країни. Там поліція вже застосувала сльозогінний газ проти сотні мігрантів, які намагалися прорватися з Туреччини до Греції.
Раніше турецька влада заявила, що за два дні пропустила в ЄС 76 тисяч мігрантів. Перед цим вона оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи.
В Греції інформацію про таку кількість мігрантів заперечили.
Нагадаємо, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.