Голова Євроради відвідає кордон Греції і Туреччини, де зібралися тисячі мігрантів



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Біля кордонів з ЄС зібралися понад 13 тисяч мігрантів з Туреччини

Голова Євроради повністю підтримує зусилля Греції щодо захисту кордону ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель 3 березня відвідає турецько-грецький кордон через наплив туди мігрантів, що намагаються потрапити до Євросоюзу.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Повністю підтримую зусилля Греції щодо захисту кордону ЄС. Уважно стежу за ситуацією на місці», — написав Мішель.

Він додав, що кордон планує відвідати з прем’єром Греції Кіріакосос Міцотакісом.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis. — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020

Водночас Reuters пише, що грецька влада назвала ситуацію на кордоні такою, що загрожує національній безпеці країни. Там поліція вже застосувала сльозогінний газ проти сотні мігрантів, які намагалися прорватися з Туреччини до Греції.

Раніше турецька влада заявила, що за два дні пропустила в ЄС 76 тисяч мігрантів. Перед цим вона оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які хочуть потрапити до Європи.

В Греції інформацію про таку кількість мігрантів заперечили.

Нагадаємо, на турецько-грецькому кордоні побилися біженці та правоохоронці.

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