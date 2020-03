Голова Євроради відвідає кордон Греції і Туреччини, де зібралися тисячі мігрантів

Голова Євроради повністю підтримує зусилля Греції щодо захисту кордону ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель 3 березня відвідає турецько-грецький кордон через наплив туди мігрантів, що намагаються потрапити до Євросоюзу.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Повністю підтримую зусилля Греції щодо захисту кордону ЄС. Уважно стежу за ситуацією на місці», — написав Мішель.

Він додав, що кордон планує відвідати з прем’єром Греції Кіріакосос Міцотакісом.

