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Полонений окупант засмутився через можливе перемир’я: що стало причиною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Полонений окупант засмутився через можливе перемир’я: що стало причиною
Напарник Реваза був знищений, а сам він вирішив зберегти своє життя та здатися в полон
фото: скріншот із відео

Загарбник пішов на війну проти України виключно заради грошей

 

Башкір на ім’я Реваз потрапив в полон під час «великоднього перемир’я» – попри заяви Москви про припинення вогню, командування відправило його на штурм в Часовому Яру. Як інформує «Главком», про це повідомляє 24 ОМБр імені короля Данила.

Напарник Реваза був знищений, а сам він вирішив зберегти своє життя та здатися в полон.

Загарбник пішов на війну проти України виключно заради грошей і навіть не міг нормально вимовити пропагандистські терміни Кремля «демілітарізація та денацифікація». Після укладання контракту окупанту виплатили мільйон рублів, дружина змогла закрити іпотеку. За вбивство українців Ревазу щомісяця платили 170 тисяч рублів. У цивільному житті він отримував 40-50 тисяч.

Башкір потрапив у полон під час так званого Великоднього перемир'я

За його словами, почувши про перемир’я, він «засмутився», бо ж війна може закінчитись, і йому не виплатять гроші.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян.

Нагадаємо, журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі колишньої колонії, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки. Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

Раніше представник омбудсмана поспілкувався із російськими полоненими, котрих відправили додому 19 березня. Безпосередньо перед обміном росіян запитали, чи мають вони претензії щодо перебування у полоні. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднив омбудсман України Дмитро Лубінець.

«Ви наче додому зібралися їхати, а якісь сумні, немає радості», – сказав представник омбудсмана, на що полонені відповіли: «Втомилися». На запитання ж, від чого втомилися, росіяни зауважили: «Від усього».

Також російський солдат із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти «Соловей» мав достатньо продовольства. Про це окупант розповів на каналі «Бутусов Плюс», інформує «Главком».

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців. 

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії. 

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Теги: війна гроші вбивство полон

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