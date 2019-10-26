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    Голова Київської ОДА подав до суду на «слугу народа» Дубінського

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    Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна на посаду голови Київської ОДА 10 липня цього року - Голова Київської ОДА подав до суду на «слугу народа» Дубінського
    Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна на посаду голови Київської ОДА 10 липня цього року

    Бно-Айріян попросив Дубінського не пропонувати йому проходження поліграф-шоу

    Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав до суду позов на нардепа від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського

    Про це Бно-Айріян повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Олександр Дубінський вкотре зробив невдалу спробу здійснити інформаційний тиск на мене. І розповів всім про справу, яку почало розслідувати ДБР начебто проти мене», – написав він.

    Бно-Айріян зазначив, що публікація Дубінського випадково співпала з його позовною заявою про захист честі і гідності, яку він подав 25 жовтня вранці в Печерський районний суд.

    «Предмет позову дуже простий – спростувати/довести: що я російський шпигун; що я номінований на посаду Москаленком і Кононенком і отримую від них зарплату», –додав чинний голова Київської обласної державної адміністрації.

    Він попросив також не пропонувати йому проходження поліграфу «після фарсу, який ми бачили на всю країну», а закликав Дубінського прийти до суду і показати факти.

    Раніше, сьогодні стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

    шпигун партії політика Київщина Facebook партія Слуга народу Олександр Дубінський
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