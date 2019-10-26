Голова Київської ОДА подав до суду на «слугу народа» Дубінського



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Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна на посаду голови Київської ОДА 10 липня цього року

Бно-Айріян попросив Дубінського не пропонувати йому проходження поліграф-шоу

Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав до суду позов на нардепа від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського

Про це Бно-Айріян повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Олександр Дубінський вкотре зробив невдалу спробу здійснити інформаційний тиск на мене. І розповів всім про справу, яку почало розслідувати ДБР начебто проти мене», – написав він.

Бно-Айріян зазначив, що публікація Дубінського випадково співпала з його позовною заявою про захист честі і гідності, яку він подав 25 жовтня вранці в Печерський районний суд.

«Предмет позову дуже простий – спростувати/довести: що я російський шпигун; що я номінований на посаду Москаленком і Кононенком і отримую від них зарплату», –додав чинний голова Київської обласної державної адміністрації.

Він попросив також не пропонувати йому проходження поліграфу «після фарсу, який ми бачили на всю країну», а закликав Дубінського прийти до суду і показати факти.

Раніше, сьогодні стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.