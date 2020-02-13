Головний рабин України звинуватив голову НАБУ у брехні
Рабин запевнив, що володіє інформацією, яка підтверджує факт прослушкиГоловний рабин України Моше Реувен Асман публічно звинуватив голову НАБУ Артема Ситника у брехні. Йдеться про інцидент з прослушкою в синагозі в 2018 році.
Відповідний пост Моше Реувен Асман опублікував в фейсбук.
За словами рабина, в середу, 12 лютого, голова Національного антикорупційного Бюро Артем Ситник під час засідання комітету Верховної Ради України заявив, що інформація про прослуховування в синагозі, яку Моше Реувен Асман надав йому восени 2018 року, є неправдивою.
Рабин запевнив, що володіє інформацією, яка підтверджує факт прослушки, і звинуватив Ситника у брехні.
«З глибоким сумом сприйняв я почуті вчора нечесні слова голови Національного антикорупційного Бюро Артема Ситника, сказані на засіданні в комітеті Верховної Ради. … Артем Ситник вчора прямо заявив, що інформація про прослуховування прихожан в синагозі — це фейк. На жаль, вчора він публічно сказав неправду, — я маю документи, що підтверджують зворотне. … З цього приводу ми маємо в своєму розпорядженні й інші документи та докази від міжнародних партнерів, глибоко стурбованих ситуацією, яка склалася», —заявив Моше Реувен Асман.
Крім цього, рабин повідомив, що Ситник таємно провів з ним зустріч та отримав всі зібрані докази.
«Більш того, Артемом Сергійович зустрічався зі мною конфіденційно, і я надав йому необхідні докази переслідування моїх парафіян, тому стверджувати, що він, можливо не в курсі — безглуздо», — підкреслив рабин.
Також Моше Реувен Асман звинуватив співробітників НАБУ в переслідуванні прихожан синагоги та тиску на них.
«Я також проінформований про дії НАБУ, які мають на меті переслідування прихожан синагоги. Я особисто спілкувався зі свідками, які розповідали про тиск на них та погрози з боку детективів НАБУ з метою дати брехливі свідчення та зганьбити невинних людей», — додав рабин.
На підтвердження своїх слів Моше Реувен Асман надав фотографію протоколу про проведення аудіоконтролю особи. Згідно з документом, Сергій Рокунь, який займав тоді посаду старшого детектива-заступника керівника відділу в НАБУ, відзвітував про результати прослушки за адресою м. Київ, вул. Шота Руставелі, 13, де розташовується синагога.
Нагадаємо, раніше єврейська громада Києва звинуватила Національне антикорупційне бюро України у незаконному стеженні, що здійснювалося у жовтні за центральною синагогою та вірянами.
Натомість голова НАБУ Артем Ситник заявив, що Національне антикорупційне бюро України не прослуховувало приміщення центральної синагоги Києва та не проводило слідчих чи оперативно-розшукових дій щодо її рабина.
Головний рабин України Моше Реувен Асман опублікував інформацію про співробітників НАБУ, які стежили за головною синагогою Києва.
Згодом у НАБУ з’ясували, хто саме стежив за синагогою в Києві.