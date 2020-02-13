Головний рабин України звинуватив голову НАБУ у брехні



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Єврейська громада звинуватила АБУ у прослуховуванні приміщення центральної синагоги Києва

Рабин запевнив, що володіє інформацією, яка підтверджує факт прослушки

Головний рабин України Моше Реувен Асман публічно звинуватив голову НАБУ Артема Ситника у брехні. Йдеться про інцидент з прослушкою в синагозі в 2018 році.

Відповідний пост Моше Реувен Асман опублікував в фейсбук.

За словами рабина, в середу, 12 лютого, голова Національного антикорупційного Бюро Артем Ситник під час засідання комітету Верховної Ради України заявив, що інформація про прослуховування в синагозі, яку Моше Реувен Асман надав йому восени 2018 року, є неправдивою.

Рабин запевнив, що володіє інформацією, яка підтверджує факт прослушки, і звинуватив Ситника у брехні.

«З глибоким сумом сприйняв я почуті вчора нечесні слова голови Національного антикорупційного Бюро Артема Ситника, сказані на засіданні в комітеті Верховної Ради. … Артем Ситник вчора прямо заявив, що інформація про прослуховування прихожан в синагозі — це фейк. На жаль, вчора він публічно сказав неправду, — я маю документи, що підтверджують зворотне. … З цього приводу ми маємо в своєму розпорядженні й інші документи та докази від міжнародних партнерів, глибоко стурбованих ситуацією, яка склалася», —заявив Моше Реувен Асман.

Крім цього, рабин повідомив, що Ситник таємно провів з ним зустріч та отримав всі зібрані докази.

«Більш того, Артемом Сергійович зустрічався зі мною конфіденційно, і я надав йому необхідні докази переслідування моїх парафіян, тому стверджувати, що він, можливо не в курсі — безглуздо», — підкреслив рабин.

Також Моше Реувен Асман звинуватив співробітників НАБУ в переслідуванні прихожан синагоги та тиску на них.

«Я також проінформований про дії НАБУ, які мають на меті переслідування прихожан синагоги. Я особисто спілкувався зі свідками, які розповідали про тиск на них та погрози з боку детективів НАБУ з метою дати брехливі свідчення та зганьбити невинних людей», — додав рабин.

На підтвердження своїх слів Моше Реувен Асман надав фотографію протоколу про проведення аудіоконтролю особи. Згідно з документом, Сергій Рокунь, який займав тоді посаду старшого детектива-заступника керівника відділу в НАБУ, відзвітував про результати прослушки за адресою м. Київ, вул. Шота Руставелі, 13, де розташовується синагога.

Нагадаємо, раніше єврейська громада Києва звинуватила Національне антикорупційне бюро України у незаконному стеженні, що здійснювалося у жовтні за центральною синагогою та вірянами.

Натомість голова НАБУ Артем Ситник заявив, що Національне антикорупційне бюро України не прослуховувало приміщення центральної синагоги Києва та не проводило слідчих чи оперативно-розшукових дій щодо її рабина.

Головний рабин України Моше Реувен Асман опублікував інформацію про співробітників НАБУ, які стежили за головною синагогою Києва.

Згодом у НАБУ з’ясували, хто саме стежив за синагогою в Києві.