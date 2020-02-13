Масові звільнення у PinchukArtCentre. У мільярдера прокоментували скандал



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УPinchukArtCentre пояснили, чому звільнили медіаторів і гідів

PinchukArtCentre заявляє, що працює за законами України і співробітники інституції мають всі гарантії згідно із законодавством. Про це йдеться в пресрелізі PinchukArtCentre, в якому пояснюється позиція щодо питання звільнення медіаторів.

Повідомляється, що з відкриттям нової виставки PinchukArtCentre випробовує нову модель взаємодії відвідувачів із виставкою. Це буде комбінація із безкоштовних екскурсій та аудіогіду для представлення кожного твору.

«Роль музею постійно змінюється на тлі зростаючого використання цифрових медіа, тому ми вважаємо, що для інституції важливо експериментувати з різними формами взаємодії й оцінювати, як краще рухатися вперед», - зазначили у PinchukArtCentre.

До цієї виставки протягом семи років інституція працювала з медіаторами. «У всіх медіаторів були строкові трудові договори, оскільки їхня робота пов’язана з кожною конкретною виставкою, її специфікою та термінами проведення. При подачі заяви про прийом на роботу медіатори розуміли, що їх робота припиняється з закінченням виставки», - пояснили в PinchukArtCentre.

«Стосовно профспілки, PinchukArtCentre завжди був відкритим до спілкування. 25 грудня на зустрічі ми запропонували її представникам разом попрацювати над переосмисленням посади медіатора. Ми попросили їх надіслати нам їхній аналіз, ідеї та коментарі щодо моделі і посади. Однак, так і не отримали жодної реакції, ані навіть відповіді на наш лист з пропозицією про спільну роботу над колективним трудовим договором», - повідомили у PinchukArtCentre.

Нагадаємо, медіатори PinchukArtCentre заявили, що їх звільнили після того, як вони створили профспілку.