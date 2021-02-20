Без конкретної дати. Ляшко обіцяє, що Сovid-вакцина прибуде «найближчим часом»

Віктор Ляшко запевнив, що вакцина буде безпечною та ефективною

«Дату я зараз не скажу, поки чітко вона не буде завантажена в літак і літак не вилетить», заявив головний санітарний лікар

Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджує, що Covid-вакцину AstraZeneca від коронавірусу доставлять в Україну «найближчим часом».

Про це Ляшко заявив в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Дату я зараз не скажу, поки чітко вона не буде завантажена в літак і літак не вилетить і не скажуть, що літак прилітає. Але чітко скажу: якщо літак прилітає до 16:00 дня Х, то з наступного дня машини виїжджають у 25 обласних центрів, шість із них отримають вакцину в перший день, 19 – на наступний день», – заявив головний санітарний лікар.

Він також запевнив, що вакцина буде безпечною та ефективною.

«Іншу вакцину в Україну не завезуть. Дозволять її використовувати тільки після того, як вона буде зареєстрована в Україні, матиме українську інструкцію і буде дозволена вітчизняним регулятором до запуску і до вакцинації», – додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

Врешті не дочекавшись вакцини, Степанов серед ночі полетів в Індію, домовлятися з найбільшим у світі виробником вакцин у світі – Serum Institute of India.