Ірина Верещук анонсувала відставку Степанова, якщо він провалить вакцинацію

За словами нардепа, нового кандидата на пост очільника МОЗ будуть ретельно тестувати

Нардепка зі «Слуги народу» Ірина Верещук заявила, що їхня фракція ініціюватиме відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова у випадку, якщо він провалить антиковідну вакцинацію.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Пан Степанов персонально несе відповідальність за початок вакцинації в тому числі не дивлячись на те, що є відповідальність пана Ляшка (головного санітарного лікаря) і всіх інших осіб. Ми будемо розглядати таке питання (відставки). Я вважаю, що це не покарання. У будь-якому разі міністр Степанов далі не зможе, перебуваючи на посаді, бути ефективним і таким, якому довіряє суспільство. Йдеться про слово – він дав слово не тільки нам як фракції, але і всьому суспільству до кінця місяця розпочати вакцинацію», – сказала Верещук.

За її словами, у разі відставки Степанова, вона б підтримала на призначення очільником МОЗ кандидатуру нардепа Михайла Радуцького. Також Верещук додала, що потенційна нова кандидатура на місце міністра охорони здоров'я пройде ретельну перевірку – «буде екзаменуватися, буде протестована і рекомендована до голосування».

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявляв, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

Врешті не дочекавшись вакцини, Степанов серед ночі полетів в Індію, домовлятися з найбільшим у світі виробником вакцин у світі – Serum Institute of India.