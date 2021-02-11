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    Гвалтував дружину й двох неповнолітніх доньок: в Одесі затримали домашнього тирана

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    Одна з доньок перебувала у такому страху, що навіть замислювалася про самогубство - Гвалтував дружину й двох неповнолітніх доньок: в Одесі затримали домашнього тирана
    Одна з доньок перебувала у такому страху, що навіть замислювалася про самогубство
    фото: od.npu.gov.ua

    Доньок чоловік почав розбещувати, коли їм було по 13 та 16 років

    В Одесі правоохоронці затримали 48-річного чоловіка за підозрою у систематичному ґвалтуванні дружини та двох доньок

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    Про знущання чоловіком над своєю сім’єю повідомили сторонні люди. Самі постраждалі були настільки заляканими, що довгі роки мовчали про дії насильника.

    Доньок, одна з яких і досі неповнолітня, чоловік почав розбещувати, коли їм було по 13 та 16 років. Доки було можливим, він переконував дівчаток у тому, що все, що з ними відбувається, є нормою. Коли ті стали чинити опір, він почав їх бити та залякування. Дівчата боялись розповісти про це кому-небудь і навіть матері, бо дуже його боялися.  Одна з доньок перебувала у такому страху, що навіть замислювалася про самогубство. Разом з тим матір і сама була жертвою домашнього тирана та насильника.

    Неодноразово судимого 47-річного чоловіка затримали й помістили під варту. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Крім того, в ході слідства буде дана оцінка діям правопорушника, що спонукали одну з його доньок покінчити з життям.

     

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    Теги: діти Одеса злочин злочинець
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