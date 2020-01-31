Лікарка розповіла про особливість грипу, що поширюється Україною



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Найефективнішим засобом захисту від грипу є вакцинація, - лікар

Особливість штаму «Брісбен» полягає у тому, що люди з груп ризику часто мають тяжкий перебіг захворювання, - інфекціоніст

Алла Мироненко, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського у коментарі «Главкому» розповіла, що з прогнозованих чотирьох штамів грипу в Україні поширюється два.

«У 99% випадків - це «Брісбен». Фіксувалися також поодинокі випадки захворюваності на грип групи Б - «Колорадо», - зазначила фахівець.

За словами експерта, «Брісбен» - це не новий штам грипу. «Його особливість полягає у тому, що люди з груп ризику часто мають тяжкий перебіг захворювання. У першу чергу мова про хворих на цукровий діабет, бронхіальну астму, ожиріння та інші обтяжуючі стани, а також вагітні. Саме у таких людей частіше бувають ускладнення – первинна вірусна пневмонія», - пояснила Мироненко.

Мироненко стверджує, що найефективнішим засобом захисту від грипу є вакцинація. «Попри розповсюджений міф, що щеплюватися потрібно до початку епідсезону, зробити це є сенс і на піку захворюваності», - переконує лікар.

Нагадаємо, з початку епідеміологічного сезону в Україні захворіли понад 2,5 мільйона осіб, з них померли 13. Епідеміологічний поріг вже перевищений у Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій областях. Найгірша ситуація на Одещині. У самій Південній Пальмірі на карантин закриті усі школи з 28 січня. У Миколаєві минулого тижня закрились дві школи, на поточному тижні збираються закрити ще 20. У Рівненській області закрито 39 шкіл, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, на Запоріжжі – 23, На Донеччині - 59, на Волині - сім, на Житомирщині всі школи перебувають на карантині до 5 лютого. У Києві на карантині сім шкіл, по області - більше 20. Дитячі садки наразі на карантин не закриватимуть - там захворюваність нижче, ніж у школах.

За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого.

До відома, Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини.

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