Гончарук назвав головне завдання Кабміну на 2020 рік



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Прем'єр заявив, що в 2020 році завданням є побудувати 4 тис. кілометрів доріг

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає головним завданням на 2020 рік будівництво доріг в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Україна 24.

Прем'єр зазначив, що для цього уряд зокрема оновив команду Укравтодору.

«Зараз там молодий, порядний, професійний менеджер (компанію в листопаді очолив депутат Олександр Кубрак — ред), який повністю змінює команди по країні. Перше завдання — прибрати звідти корупцію. Уже десятки людей звільнені з керівних посад», — сказав Гончарук.

Прем'єр уточнив, що в 2020 році завданням є побудувати 4 тис. кілометрів доріг, хоча «можна зробити і більше».

«Це не верхня межа, це питання, зокрема, наскільки вдасться залучити до виконання завдань підрядників якісних, в тому числі з міжнародними грошима», — зазначив він.

Гончарук додав, ще кілька «амбітних проектів», зокрема запорізький міст, який «на особливому рахунку».

«Нам потрібно побудувати нову фактично дорогу з Києва до Дніпра. Там є така ділянка велика, яка вже починає будуватися, і за наступний рік ми повинні як мінімум дуже серйозно просунутися, якщо взагалі не повністю її побудувати — від Решетилівки до Дніпра», — розповів він.

Прем'єр зазначив, що потрібно, щоб із Києва до Дніпра і Запоріжжя, а звідти до Маріуполя, можна було доїхати значно швидше, ніж зараз.

«Дорогами потрібно зшити країну, це завдання, очевидно, що № 1 на наступний рік», — резюмував Гончарук.

Нагадаємо, через неякісний менеджмент окремих облдержадміністрацій Україна лише у 2019 році недоотримала готових об'єктів інфраструктури мінімум на 7,5 млрд гривень.

Раніше президент Володимир Зеленський, відкриваючи 20 листопада відновлений міст у Станиці Луганській, який з'єднує підконтрольну і тимчасово непідконтрольну українській владі територію Луганщини, доручив протягом весни 2020 роки відремонтувати дорогу від Сєвєродонецька до Станиці Луганської.

Як повідомлялося, в жовтні 2019 року радник прем'єр-міністра Юрій Голик заявив, що за швидкістю ремонту траси Запоріжжя-Маріуполь були побиті всі рекорди. 130 кілометрів траси було зроблено всього за 68 днів.