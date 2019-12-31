В Україні запустять програму медгарантій для населення



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Програма медичних гарантій запрацює з 1 квітня наступного року

З 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій для населення.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Як заявляють в уряді, програма медичних гарантій діятиме для всіх видів допомоги, а саме первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

Зазначається, що на фінансування послуг в державному бюджеті закладено 72 мдрд гривень. Фінансування послуг здійснюватиметься через Національну службу здоров'я України.

«У сфері охорони здоров’я уряд визначив амбітні цілі. Для нас важливо, щоб люди отримували якісну та вчасну допомогу у медичних закладах та мали доступ до гарантованих державою медичних послуг», - заявив глава уряду Олексій Гончарук.

Крім того, новацією є запровадження моделі «гроші ходять за пацієнтом» і для спеціалізованої медичної допомоги. «Це означає, що держава фінансуватиме медпослуги, а не заклади», - підкреслив Олексій Гончарук та додав, що при таких змінах питань щодо заборгованості зарплати лікарям більше не виникатиме.

У 2019 році запроваджено новий підхід - єдиний госпітальний округ на всю область, що дозволить максимально ефективно спланувати спроможну мережу медичних закладів для доступу пацієнтів до якісної медичної допомоги.

До того ж, у рамках урядової програми створено онлайн-інструмент «Доступні ліки», завдяки якому українці можуть знайти всі аптеки, що є у радіусі 7 км від медичних закладів, де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти.